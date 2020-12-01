Çin’in gizli belgeleri ortaya çıktı: Dünyayı yanlış yönlendirmişler

Corona virüsü salgınının ilk emarelerini göstermesinin ardından neredeyse 1 yıl geçti… Bu süre içerisinde küresel bir salgın halini alan corona virüsünün çıkış noktası ile ilgili birçok soru işareti halen ortadan kalkmadı. Birçok konuda bilim insanları ve uzmanlar birbirleriyle çelişkili açıklamalar yaparken salgının başladığı Çin’den sızan bazı belgeler ve iç yazışmalar Pekin yönetiminin salgını iyi yönetemediğini ve uluslararası kamuoyunu yanlış yönlendirerek gereksiz umut verdiğini ortaya çıkardı.

ABD merkezli medya kuruluşu CNN’in ele geçirdiği belgelere göre Çin yönetimi birçok yanlış adım atarak uluslararası kamuoyunu yanlış yönlendirdi. Yazışmaları kapsamlı bir şekilde analiz eden CNN, Çinli yetkililerin ellerindeki olumsuz verilere rağmen çok daha iyimser bir tablo çizdiğini ve bu sebeple dünyayı korkutmadığını yazarken, “Çin’de sistem corona virüsü bulaşmış kişileri ortalama 23 günde tespit etti. Test merkezlerindeki yavaşlıktan dolayı ise negatif testler 10 Ocak’ta ancak ulaştı. Çin’de hazırlanan iç denetim sonucunda bütçe yetersizliği, sağlık çalışanı eksikliği, moralsizlik ve bürokratik engeller sebebiyle ülke içerisinde bir erken uyarı mekanizması çalışmadı” yorumunu yaptı.

Öte yandan en büyük sağlık skandallarından birinin ise daha önce açıklandığı gibi Aralık ayının son haftalarında değil, Aralık ayının başında yaşandığının ifşa olmasıyla patlak verdiği belirlendi. Daha önce uluslararası kamuoyuna duyurulmayan bir influenzanın Aralık ayının başında Hubei eyaletinde tespit edildiği belirlendi.

10 ŞUBATTA İKİ KAT FARK VAR

CNN’in ele geçirdiği ve “İç yazışma belgesi, kimseyle paylaşmayın” ibareli Hubei’deki yerel sağlık yetkililerinin yazışmalarında ise çok daha büyük bir skandal patlak verdiği ortaya çıktı. 10 Şubat’ta Çinli yetkililerin 2.478 yeni corona virüsü vakası tespit ettiği bütün dünyaya duyurulurken, o belgelerde sadece 10 Şubat’ta tespit edilen vaka sayısının 5.918 olduğu kayıtlara geçti.

Bu sayıların resmi olarak açıklanmaması sebebiyle uluslararası kamuoyunun endişelenmediğini aktaran CNN, bu sebeple Çin yönetiminin gereksiz iyimser bir tablo çizdiğini yazdı.



WUHAN’DA HAFİF BİLE GEÇMİŞ

Hubei Bölgesel Salgını Kontrol ve Önleme Merkezi’nin 117 sayfalık belgesinde birçok verinin gizlendiği belirtilirken salgının aslında Aralık ayının başında ortaya çıktığı ve hatta Wuhan kentinin bu salgından en çok etkilenen üçüncü şehir olduğu belirlendi. Gizli yazışmalarda, Aralık ayının başında Yichang ve Xianning kentlerinde influenza salgını çıktığı ve bunun önceki yıllara oranla çok daha büyük boyutlarda olduğu belirlendi. En çok Yichang ve Xianning kentlerinin etkilendiği hastalıktan en çok darbe alan üçüncü kent ise Wuhan oldu.

2 Aralık 2019’da Yichang’da 6.135 vaka ve Xianning’de 2.148 vaka açıklanırken, bu bölgelerden yaklaşık 320 kilometre uzakta olan Wuhan’da ise o gün 2.032 vaka tespit edildi.

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