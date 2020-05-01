Corona bir efsaneyi yeniden canlandırdı! Arabalı sinemalar geri döndü

Corona virüsü bir nostaljiyi yeniden canlandırdı. Almanya’da ‘arabalı sinema’ (Drive-in movie) müthiş bir şekilde dönüş yaptı.

Ülkede normal sinemalar corona nedeniyle kapalı ancak mevcutların yanı sıra 80 tane yeni arabalı sinema açıldı. Hepsi de tıklım tıklım olan sinemalarda biletler haftalar öncesinden tükeniyor.

80 YENİ SİNEMA AÇILDI

ABD’de 1930’larda, Avrupa'da ise 1950'lerde başlayan arabalı sinema trendi, 2000'lere kadar gelmişti. Almanya'da 1980'li yıllarda 40 olan arabalı sinema sayısı, salgından önce 18'e kadar düşmüştü.

Corona önlemleri sonrası yeniden canlanan arabalı sinemalarda, araçta sadece bir ailenin fertlerinin olması gerekiyor. Aksi takdirde bir araçta sadece iki kişi olabiliyor.

‘İKİ HAFTA SONRA YER VEREBİLİYORUZ’

Arabalı sinemaya gidenlere, filmin sesini radyodan dinlemesi için özel bir frekans veriliyor. Herkes kendi arabasında sesi duyarken, büyük ekrandan ise filmi seyrediyor.

Bu akımın geri dönüşü sinemacıları çok sevindirdi. Ostwestfalen-Lippe'deki bir işletmeci, “Her yer günler öncesinden doluyor. İki hafta sonrasına yer verebiliyoruz. 40 araçlık yerimiz var. İnsanlardan çok olumlu dönüşler alıyoruz. Herkes çok memnun” dedi.