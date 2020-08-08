Corona Türklere Avrupa kapısını kapattı: Gitmesi de zor dönmesi de!

Dünya genelinde etkisini sürdüren corona virüsü salgını, uluslararası turizmi de derinden etkiledi. Ülkeler hastalığın seyrine göre yeni kararlar uygularken, Almanya bugünden itibaren corona testi negatif olmayan kişileri ülkeye almayacak.

Almanya’nın yanı sıra birçok Avrupa ülkesine uçacak kişiler de bu testi yaptırmak zorunda. Haziran sonunda 15 euro olduğu açıklanan teste, kimse farkına varmadan iki katı zam yapıldı.

‘AZ YATTI DİYE YAPILMIYOR’



Kişi başı 110 TL olarak belirlenen testler, sağlık bakanlığınca belirlenen laboratuvarlarda 15 euro karşılığı yapılıyor. Euro arttığı için, hangi bankanın ne kadar istediği belli değil. Türkiye'den dönmeye çalışanlar, “Bankalar bizden 110 TL ile 200 TL arasında para istiyor. 110 TL yatıranların testleri, parayı az yatırdığı gerekçesiyle yapılmıyor” iddiasına bulunuyor.

DÖNDÜKTEN SONRA BİR TEST DAHA

Aynı testler, Türkiye'deki havalimanlarında ise 30 euro'ya yapılmaya başlandı. Bu da kişi başı yaklaşık 260 TL tutuyor. 5 kişilik bir Türk aile, Almanya'ya dönmeden önce havalimanında test yaptırırsa 1300 TL ödeyecek.

Ancak bu da yetmeyecek. Negatif test sonuçlarını alan aile, Almanya ya da Avusturya'ya dönünce, burada da 72 saat içinde doktordan yine bir negatif test sonucu almak zorunda. Bu sonuç gelene kadar da karantinada kalmaları şart.

DÖRT İL İÇİN DE ŞARTLAR AYNI

Bu raporlar kişinin oturduğu belediyeye götürülecek ve orada “Nereden geldin? Risk bölgesinde ne kadar kaldın?” gibi soruların olduğu bir form doldurulacak. Bu aşamalar tamamlanınca kişinin karantinadan çıkmasına ve işine dönmesine izin verilecek.

Seyahat uyarısının kaldırıldığı Antalya, İzmir, Aydın ve Muğla'ya gidip dönenler için de aynı kurallar geçerli olacak. Corona testi pozitif çıkanlar ise Türkiye'de tedavi edilecek.