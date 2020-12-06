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Corona virüsü aşısında kafaları karıştıran tartışma: Etkisi 90 gün sürüyor

Salı günü Pfizer ve BioNTech'in aşısını kullanacak ilk ülke olacak İngiltere'de dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İngiliz bilim insanları, "Covid-19 aşısının yarattığı bağışıklık sadece 90 gün sürüyor" açıklamasını yaptı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:00, 06/12/2020
Haberler Dünya
Corona virüsü aşısında kafaları karıştıran tartışma: Etkisi 90 gün sürüyor

Corona virüsü salgınına karşı BioNTech ile Pfizer’ın geliştirdiği Covid-19 aşısı ile ilgili kritik dönemece giriliyor… Corona virüsü aşısına onay veren ve salı günü bu aşıyı ilk kez kullanma hazırlığı içerisinde bulunan İngiltere’de aşının sağladığı bağışıklık süresi tartışılıyor.

Corona virüsü aşısına onay çıkmasına rağmen İngiliz basınında yer alan haberlere göre ülke içerisindeki bazı sağlık kuruluşları aşının koruyuculuğunun tam anlaşılmadığı yönünde açıklamalarda bulundu. Yeni ve Yeni Keşfedilen Solunum Yolu Virüs Tehditleri Danışma Grubu (NERVTAG), yayınladıkları makalede Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği corona virüsü aşısının sağladığı bağışıklığın tam olarak anlaşılmadığını duyurdu.

İngiliz Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşısının saklanacağı dolapların fotoğrafını paylaştı.

“BAĞIŞIKLIK 90 GÜN SÜRECEK”

İngiliz basını bu kuruluşun hazırladığı makaleyi İngiliz hükümetine danışmanlık yapan yetkililerin de okuduğu belirtilirken Mirror makalede yazanları okurlarına aktardı. Makalede bilim insanları, “Verilerdeki değişkenlik ve tepki süresindeki farklar dolayısıyla aşının SARS-CoV-2 enfeksiyonuna karşı sağlayacağı bağışıklığın 90 gün sürmesini bekliyoruz” ifadesini kullandı.

İngiltere’de aşıların depolanması ve dağıtımı için geliştirilen özel dolapların fotoğrafları yayınlandı.

Bilim insanları mevsimsel gribin de 12 ayda bir yenilendiğini ve hatta 6 ayda bir dönüşerek yine insanların karşısına çıktığını hatırlatırken, “Doğal enfeksiyondan bir ay sonra birçok insan bağışıklık sağlayacak fakat bu bağışıklık en az 3 ay sonra etkisini yitirecek ve hastalık tekrar karşımıza çıkacak” yorumunu yaptı.

İngiliz basınında yer alan haberlerde ise NERVTAG’ın yayınladığı bu araştırmayı İngiliz hükümetine bağlı çalışan SAGE isimli danışma kurulunun dikkate aldığı da belirtildi.

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Bilim Corona İngiltere Sağlık Sağlık Bakanlığı salı
Yayınlanma Tarihi:15:57,
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