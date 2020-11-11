Corona virüsü aşısında sona gelindi ama Covid-19 aşısı nasıl taşınacak?

Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin Almanya’nın Mainz kentinde kurduğu BioNTech ile ABD’li ilaç şirketi Pfizer’ın geliştirdiği corona virüsü aşısının üçüncü fazındaki ilk sonuçların olumlu gelmesi uluslararası kamuoyunda büyük bir heyecan dalgası yarattı…

Yüzde 90’dan fazla etkililik oranına sahip olan geliştirilen corona virüsü aşısı için çalışmaların devam ettiği belirtilirken yeni bir zorluk ortaya çıktı… Corona virüsü aşısının nakliyesi ve bozulmadan gerekli hastane, klinik ve mercilere ulaştırılması. Geçmişte aşılar demografik olarak yaş gruplarına göre ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken Covid-19 ile birlikte nasıl bir öncelik verileceği henüz bilinmiyor.

LOJİSTİK SORUNU BÖYLE AŞACAKLAR



Corona virüsü aşısının bozulmadan taşınabilmesinin kritik bir önemi olduğunu belirten uzmanlar Pfizer’ın aşısının daha önce geliştirilen kızamık, grip ve su çiçeği aşılarından çok daha soğukta tutulması gerektiğini söylüyor.

Wall Street Journal, birçok ilaç şirketinin halen aşının üretimi, saklanması ve nakliyesi ile ilgili bazı konularda çalışmalarını sürdürdüğünü yazdı. Moderna’nın gelecek yıl tamamlamayı planladığı corona virüsü aşısını üretecek İsviçre’deki Lonza Group, aşının paketlenme aşamasında fabrikaya gitmesi için eksi 70 santigrat derecede bekletilmesi gerektiğini duyurdu.



Daha sonraki süreçte ise aşının eksi 20 derecede bir yıl boyunca bozulmadan kalabileceğini ve aşı dozlarının hastanelerde bu ısıda bekletilebileceğini aktaran Lonza’nın Yönetim Kurulu Başkanı Albert Baehny, “Şirketimiz halen aşının üretim sürecinde ince ayar yapıyor ki aşı kalitesini kaybetmesin. Sıcaklık, zamanlama, hammadde, istikrar, fermentasyon, nanopartiküllerin üretimi” gibi birçok detay var” ifadesini kullandı.

Aşı geliştirme yarışına dahil olan şirketlerden AstraZeneca’nın yöneticileri geçen hafta aşıların bekleme süresi konusunda net bir bilgi sahibi olmadıkları için üretim sürecini azalttığını açıklamıştı.

Pfizer’ın paylaştığı veri ve grafiklere göre ise corona virüsü aşısı, özel geliştirilen konteynırlarda taşınacak. Bu konteynırların içerisinde 5 sıra raf olacak ve her bir rafta 1.000 dozluk aşı taşınabilecek. Toplamda tek bir konteynır 5.000 aşı taşıyabilecek.