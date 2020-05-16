Corona virüsü onları da vurdu! Taşıyıcı anneden doğan bebekler ortada kaldı

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, salgın nedeniyle ülkelerin sınırlarını kapatması pek çok soruna da yol açtı.

Avrupa’da taşıyıcı annelik yönteminin en yaygın olarak uygulandığı ülkelerden Ukrayna, corona virüsü sürecinde bu durumdan etkilendi. Ülkede suni döllenme yöntemiyle taşıyıcı annelik hizmetleri sağlayan BioTexCom kliniği, yasaklar nedeniyle çok sayıda bebeğin ailesinden uzak olduğunu duyurdu.

Biyolojik aileleri tarafından alınamayan bebekler, Kiev’de bir otelde bakıcılarıyla birlikte kalıyor. Söz konusu klinikte 46 bebeğin ABD, İspanya ve İngiltere gibi ülkelerden ailelerine kavuşmak için beklediği, ülke genelinde ise bu rakamın 100’ü bulduğu belirtildi.

Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı’yla irtibata geçen Meclis İnsan Hakları Ombudsmanı Lyudmila Denisova, ülkeye giriş çıkışlar için ailelere izin verilmesi formülü üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Klinik avukatı Denis Herman da ailelerin bulunduğu ülkelerden de bebeklerin alınabilmesi istisna uygulanmasını talep ettiklerini söyledi. Herman, sınırların kapalı kalmaya devam etmesi halinde ortada kalan bebeklerin sayısının 1000’e ulaşabileceğini vurguladı.