Corona virüsünde son durum: Türkiye’de en çok ölüm, Avrupa’da vakalar artıyor, Hindistan zirvede

Corona virüsünde küresel vaka sayısı 25 milyonu geçerken dünyada da peş peşe gelişmeler yaşandı… Dünya genelinde Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 841 bini geçerken salgından en çok etkilenen ülkelerin sıralaması değişmedi. ABD, Brezilya, Hindistan, Rusya ve Peru vaka bazında en çok hastanın bulunduğu ülkeler olarak ilk beşte yer aldı.

TÜRKİYE’DE EN ÖLÜMCÜL GÜN

Türkiye’deki güncel veriler dün akşam saatlerinde kamuoyu ile paylaşıldı… Yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde 36 insanın corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Bu sayı ülke tarihindeki en yüksek Covid-19 ölümü olarak kayıtlara geçti.



Öte yandan 4 Ağustos’tan beri günlük vaka sayısının 1000 seviyesinin altına düşmediği Türkiye’de Ağustos ayı boyunca görülen en yüksek günlük vaka tespiti de dün yapıldı. Dün açıklanan verilerle birlikte Türkiye’de 17 Mayıs’tan beri en yüksek günlük vaka açıklandı… Son 24 saat içerisinde 107.814 test yapılırken, 1517 yeni vakanın da tespit edildiği duyuruldu. Türkiye’deki güncel vaka sayısı 265.515’e yükseldi.

Türkiye vaka bazında, son dönemde çok ciddi bir artış yaşayan Fransa’nın arkasında dünyada en çok vaka görülen 18’inci ülke konumunda yer alıyor.

BİR GÜNDE 77 BİN VAKA

Dünyanın en kalabalık ikinci nüfusuna sahip olan Hindistan’da da güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Hindistan genelinde cuma günü 77.266 yeni vaka tespit edildi… Ülke genelindeki toplam vaka sayısı böylelikle 3.39 milyona fırladı.

Bu artış, corona virüsü salgınının tespit edildiği günden beri ülkede açıklanan en yüksek sayı olarak kayıtlara geçerken, bu sayı dünya üzerinde en çok günlük vakanın görüldüğü ikinci gün oldu.

Ülkede son 24 saat içerisinde 1057 insanın da yaşamını yitirdiği belirtildi. 7 Ağustos’tan beri günlük vaka bazında en çok hasar alan Hindistan’da Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı da 61.529’a çıktı.

MEKSİKA’DA DA ARTIŞ SÜRÜYOR

Meksika’da son 24 saat içerisinde 5.824 insanda corona virüsü tespit edildiği belirtilirken, 552 insanın da corona virüsü yüzünden yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede toplam Covid-19 vakası 585.738’e çıkarken, corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı da 63.146’ya fırladı. Meksika hükümeti, hasta olan vatandaşların sayısının doğrulanan sayıdan çok daha fazla olma ihtimali bulunduğunu da duyurdu.

AVRUPA’DA ARTIŞ SÜRÜYOR

Corona virüsü salgınının Asya’dan sonra ikinci durağı olan ve birçok ülkeye kabus yaşatan corona virüsü ile ilgili sıcak gelişmeler Avrupa kıtasında yaşanıyor… Özellikle Fransa, Almanya, İtalya, Hırvatistan, Yunanistan ve İspanya’da yeni vaka sayısındaki artışın hız kazanmasıyla birlikte Avrupa genelindeki Covid-19’la mücadele hastanelerden sokaklara taşındı.

İkinci dalga korkusu yaşayan Avrupa’da polis ve kolluk kuvvetler, doktorlardan görevi devralırken, uygulanması gereken corona virüsü yasakları ve kısıtlamalarını işleme aldı.

İtalya ve Yunanistan’da gece kulüpleri kapatılırken, İspanya, İtalya, Fransa ve Yunanistan’da maske takmak zorunlu hale getirildi. Birçok ülke kapalı alan yasaklarının yanı sıra kamu alanları ve açık havada da yeni yasaklar getirdi. Fransa’da sokakta sigara içerken maske indirmek ve sokakta yemek yemek yasaklanırken Madrid Yüksek Adalet Mahkemesi, sokakta sigara içilmesine yasak getirdi.

Fransa’da dün 7.379 insanda corona virüsü vakası tespit edildiği belirtilirken bu sayının 31 Mart’taki 7.578 vakanın biraz altında olması yetkilileri korkuttu.

Önceki gün 6.111 vakanın tespit edildiği Fransa’da toplam vaka sayısı 267.077’ye çıktı. Fransız Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre ülkede son 24 saat içinde 20 insan yaşamını yitirdi. Ülkede Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 30.596’ya çıktı.

ABD’DE 47 BİNDEN FAZLA VAKA TESPİT EDİLDİ

Corona virüsü salgınının merkez üssü haline gelen ABD’de cuma günü 47.467 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Dünya üzerinde salgından en çok etkilenen ülke konumundaki ABD’de toplam vaka sayısı 5.93 milyona fırladı. Ülkede son 24 saat içerisinde 1003 insanın corona virüsü sebebiyle yaşamını yitirdiği de duyuruldu. Ülkede corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 181.862’ye çıktı.

BİR ÜNİVERSİTEDE 481 ÖĞRENCİDE COVID-19 ÇIKTI

Corona virüsü salgınıyla birlikte dünyanın en büyük gündem maddelerinden biri haline gelen üniversite ve eğitim kurumlarında yüz yüze eğitimin başlaması ile ilgili tartışmada yeni bir gelişme yaşandı…

ABD’nin köklü eğitim kurumlarından Alabama Üniversitesi bir açıklama yaparak 481 öğrencide daha Covid-19 tespit edildiğini duyurdu. Yüz yüze eğitime geçildiği günden beri vaka sayısının arttığı okulda, toplam vaka sayısı da 1000 seviyesini geçti.

Üniversitenin rektörü Finis St. John, “Günlük verileri yakından takip ediyoruz ve buna göre hamlelerimizi yapacağız” dedi.