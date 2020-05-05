Corona virüsünde son durum: Türkiye’nin hediye maskeleri Almanya’yı karıştırdı

Türkiye’nin çeşitli ülkelere gönderdiği hediye maskeler, Almanya'da kriz çıkardı. İlk kriz yaklaşık 1 milyon Türk'ün yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde patladı. Türkiye'ye “Hediye maskenizi alırız ama bunu kamuoyuna açıklamayın” diyerek gizlice 2 milyon maske alan Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde Başbakan Armin Laschet'e büyük tepki var.

İkinci kriz ise Hannover'de çıktı. Türkiye'nin 40 bin maskeyi vereceği toplantı “gösteriş ve propaganda yapılıyor” eleştirileri nedeniyle iptal edildi.

BAŞBAKAN LASCHET'E BÜYÜK TEPKİ

Türkiye’nin hediye maske gönderdiği yerlerden biri de Almanya'da, Türkler'in yoğun olduğu Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti. Türkiye Cumhurbaşkanlığı'ndan Kuzey Ren Vestfalya’ya 2.000.000 adet maske gönderildi. Ancak maskeler gelmeden önce Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile NRW Eyalet Başbakanı Armin Laschet arasında konu gündeme geldi. Maas'ın, “Bu konuda sıkıntı yaşayabiliriz. Propaganda amaçlıdır, diye eleştiriler gelebilir“ şeklinde yorumlar yaptığı öne sürüldü. Bunun üzerine, hediye maskelerin gelişinin duyurulmaması kararlaştırıldı ve Ankara'ya da bu bildirildi.

BERLİN İSTEDİ, ANKARA DUYURMADI

Ankara da yardımları duyururken, Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalyla Eyaleti'ni açıklamadı. Ancak hediye maske olayı fazla gizli kalamadı ve Alman basınına sızdı.

Başta, Alman Devlet Televizyonu ARD olmak üzere bir çok yayın organı, “Ankara'nın hediye maskelerine eleştiriler” diye haberler yapmaya başladı. Ardından da, Eyalet Başbakanı Armin Laschet'e tepkiler geldi. Hem Alman siyasetçiler hem de sosyal medya kullanıcıları Laschet’e büyük tepki gösterdi.

HANNOVER'DEN SATIN ALMA VE HİBE

İkinci kriz ise, Hannover kentinde yaşandı. Bir dönemler Alman Sosyal Demokrat Parti'den eyalet milletvekili olan ve Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu'na danışmanlık yapan Mustafa Erkan, Hannover Bölgesi'nin isteği üzerine Ankara'yla temasa geçti ve 200.000 koruyucu hastane giysisi alımı için anlaşma sağlandı. İhracat yolu açıldı ve giysilerin ücreti ödendi.

Ankara'dan 40.000 koruyucu maske de “hediye olarak” geldi. Erkan, Türkiye'nin Hannover Başkonsolosu Banu Malaman ile maskeleri, Bölge İdare Başkanı Hauke Jagau ve Hannover Belediye Başkanı Belit Onay'ın da katılacağı bir basın toplantısında sunmak istedi.

GAZETECİLERE HABER VERİLDİ…

Toplantı yeri ayarlandı ve basına haber verildi. Ancak Hannover'de siyasiler ayağa kalktı. “Hediyeyle reklam yapılmaz” diyenler olurken, bir çok eski siyasetçi ve Hannover eski Belediye Başkanı Herbert Schmalstieg, Türkiye'yi sert şekilde eleştirdi, propaganda amaçlı hediyeler verildiğini yazdı. SPD içinden de eleştiriler yükseldi. Gazeteciler gelmesine rağmen basın toplantısı iptal edildi. Bölge Başkanı Jagau, “Mustafa Erkan olmasa, 200 bin koruyucu elbiseyi satın alamayacaktık. Maskeleri de kabul etme durumunda kaldık” dedi. Ancak toplantıyı da reddettiklerini vurguladı.

RESİMALTI

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet, maskeyi yanlış taktığı için eleştiri konusu olmuştu.

Hannover'i yöneten Belit Onay ve Hauke Jagau, hediye maskelerle ülkenin gündemine geldi.