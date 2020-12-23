Corona virüsünün 17 farklı mutasyonu çıktı

Corona virüsü dünyayı derinden sarsmaya devam ediyor. Almanya'da bilim insanları virüsün şu ana kadar 17 farklı mutasyona uğramış hali olduğunu açıkladı.

Aşıların mutasyona karşı etkili olması umut edilirken, bu durumdan kurtulmanın en iyi yolunun izolasyon olduğu belirtildi. Mutasyon geçirmiş virüsün Almanya ile çevre ülkelere ulaştığı da sanılıyor.

BİR FIRINDA 60 CESET



Dün açıklanan verilere göre Almanya'da 962 kişi daha corona virüsü nedeniyle öldü. Birçok yerde ise coronadan hayatını kaybedenler krematoryumda yakılmaya başlandı.

Almanya'da corona kurbanlarının yaş ortalaması 80'in üzerinde. Ölenler özel tabutlara konuluyor ve tabutlar paketleniyor. Cesetlerin birçoğu yakılmaya gönderiliyor. Sadece Meissen kentindeki krematoryumda dün 700. kişi yakıldı. Şirketin müdürü Jörg Schaldach, bunun için üç mesai çalıştıklarını, günde 60 ceset yakabildiklerini söyledi.

NAZİ KAMPLARINDA DA VARDI



Almanya'da krematoryumlar özellikle Nazi toplama kamplarında meşhur olmuştu. Roma döneminden beri kullanılan krematoryumlar, buralarda yeniden inşa edilmiş ve gazla boğulan ya da çeşitli şekillerde öldürülen Yahudiler'in cesetleri buralarda yakılmıştı. Günümüzde krematoryumda genellikle yüksek risk veya bulaşıcı hastalık taşıyan cesetler yakılıyor.