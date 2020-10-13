Coronada beklenmedik etki… Doktorlara koştular! Göz ameliyatlarında patlama

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürüyor. Worldometers’ın verilerine göre 38 milyon insana bulaşan hastalığın en ağır etkilediği ülke ABD. Ülkede 8 milyon vaka ve 220 bin can kaybı meydana geldi.

Salgın sürecinde ikinci dalga paniği ülkeleri giderek sararken, yeniden gündeme gelen karantina ihtimali tartışma yaratıyor. ABD’de salgının başındaki ilk karantina süreciyle ilgili çarpıcı bir çalışma yapıldı. Pandemide işine ya da okuluna gidemeyen milyonlarca kişi bilgisayarın başına geçerek sanal toplantılarla iletişim kurma yolunu seçti.

GÖZ KURULUĞU VE BUHAR



Bu yeni süreç gözlük veya lens kullanan göz hastalarını da epey etkiledi. Evde kalıp uzun saatler bilgisayara bakanlar göz kuruluğu, dışarıda maskeyle dolaşan gözlük kullanıcıları ise camların buharlanmasıyla mücadele etti. İşte corona virüsü ve karantina süreci, bu noktada ABD’de göz ameliyatlarına olan talepte patlama yarattı.

Salgın nedeniyle tatile gidemeyen, eğlence ve diğer sosyal aktiviteler için dışarı çıkamayan ABD’liler, biriken parayla kendilerine yatırım yapmaya başladı. Halk arasında göz çizdirme olarak da bilinen Lasik (Lazer eşlikli korneanın yerinde şekillendirilmesi) operasyonu da popüler tercihlerden biri oldu.

35 BİN TL’Yİ BULUYOR



Los Angeles’ta göz cerrahisi uzmanı olarak görev yapan Dr. Neda Shamie, 30’dan fazla yöntemin bulunduğu Lasik operasyonunun fiyatının 4 bin 500 dolar (35 bin TL) civarında olduğunu söyledi. Çalıştığı kurumda operasyonların corona sürecinde yüzde 30 arttığını belirten Shamie, kendilerine başvuran hastaların ortalama yaşının 7 yıl düşerek 34 olduğunu söyledi.

4.1 MİLYAR DOLARLIK SEKTÖR

1998’de onaylanan operasyonla ilgili internette yapılan aramalar 2004 yılında zirve yaptı. Daha sonra düşüşe geçen bu durum pandemi süreciyle birlikte tersine döndü. ABD’li danışmanlık şirketi Coherent Market Insights’a göre, 2027’de söz konusu sektörün 4.1 milyar dolarlık bir hacme ulaşması öngörülüyor.

Jefferies’de sağlık stratejisti olan Jared Holz, evde çalışmaya başlamanın insanların bıçak altına yatmayı kabul etmesini kolaylaştırdığını, iyileşme sürecini evde geçirmenin bunda büyük etkisi olduğunu ifade etti. Holz, “İş yerinde kimsenin haberi bile olmadan bu operasyonları yaptırabilirsiniz. Bu işlemler için izin almak önceden adeta bir tabuydu” dedi.

Dr. Shamie’ye göre ameliyattan yalnızca saatler sonra hastalar daha iyi bir görüşe sahip oluyor. Operasyonun ardından gözler uykuda dinlenip iyileşirken, hastalar ertesi gün rutin hayatlarına geri dönebiliyor.

‘PARASI 5 YILDA ÇIKIYOR’

Bloomberg’e konuşan 25 yaşındaki hemşire Dana Johnson, göz ameliyatı olan çok sayıda ABD’liden biri. Tennessee’de yaşayan ve 6 yaşından beri gözlük kullandığını belirten Johnson, “Dışarıda yemek yiyemeyip tatile gidemeyince kenara koyduğum iyi bir param olduğunu fark ettim. Maliyet açısından düşünürsem bir daha lenslere veya göz muayenelerine para vermek zorunda kalmayacağım. Bu da 5-10 yıl içinde ameliyat masraflaının çıkması demek” diye konuştu.

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