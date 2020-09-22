Covid-19 günlerinde Türk düğünleri dünya basınında: Darbe vurdu

Çin’in Wuhan kentinde 2019 yılının son haftalarında ortaya çıkan corona virüsü milyarlarca insanı etkilemeye devam ediyor… Birçok insan evden çalışma düzenine geçerken, her ne kadar sokakta çenesine ya da dirseğine takan çok sayıda insan olsa da maske kullanmak bir normal haline geldi.

Dünya çapında 31 milyondan fazla vakanın olduğu günlerde Türkiye’de de güncel veriler dün kamuoyu ile paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı dün Türkiye’deki güncel corona virüsü durumunu paylaşırken, 21 Eylül Pazartesi günü verilerine göre 68 kişi hayatını kaybetti, 1743 kişide de corona virüsü tespit edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ağır hasta sayısının 1500’lere yaklaştığını söylerken, “Sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarının sürdürülebilmesi için onların yükünü azaltmalıyız. Bu ancak tedbirlere uyarak gerçekleşebilir” dedi.

GELİN: PSİKOLOJİK OLARAK YIKILDIK



Türkiye’de özellikle 4 Ağustos’tan beri vaka sayısı 1000’in üzerinde seyrederken İngiltere’nin köklü gazetelerinden The Guardian, Türkiye’de yaşananlarla ilgili kapsamlı bir dosya haber hazırladı. Gazetenin İstanbul muhabiri Bethan McKernan imzalı haberde, “Corona virüsü büyük Türk düğünü rüyasına darbe vurdu” başlığı kullanıldı.

Gazete, vaka sayısının artmasıyla birlikte kalabalık düğünlere getirilen kısıtlamaları merceğine alırken bazı gelin ve damat adaylarının yaşadıklarını aktardı.

Bu yıl içerisinde düğün tarihini üç kere değiştiren Nalan Altaş (36) isimli bir kadın, “Ben her zaman sevdiklerimin ve bütün ailemin yanımda olduğu bir düğün günü yaşamak istiyordum fakat düğünlere 1 saat sınırlaması getirilince bütün planımızı iptal etmeye karar verdik. Psikolojik olarak yıkılmış durumdayız ve maddi olarak da çok zordayız” ifadesini kullandı.

BAŞLI BAŞINA BİR ENDÜSTRİ



Cuma günü 1771 günlük vaka ile Mayıs ayından beri en yüksek sayıya ulaşan Türkiye’de corona virüsü günlerinde düğünlerde yaşanan “korku” hikayelerinin sıklıkla medyaya yansıdığına dikkat çekilirken, Trabzon’da bir düğünün gelin tarafında test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla birlikte iptal edildiği ve Kayseri’de corona virüsü olan bir kadının 3 gün içerisinde 5 düğüne giderek hastalığı bulaştırdığına dair haberler hatırlatıldı. The Guardian, corona virüsü yasaklarının en sıkı olduğu zamanlarda bile insanların gizlice eğlendiği ve etkinlikler düzenlediğini yazdı.

4 Eylül’den itibaren sosyal mesafeli ve dans ya da ikram servisinin olmadığı düğünlerin yapıldığı ve gönüllü düğün denetçilerinin görev yaparak kontrol ettiğini yazan The Guardian, “Büyük düğün etkinliklerini ve kutlamaları kesmek ekonomiye zarar vermeden virüsün yayılmasını engellemek isteyen Türkiye için çok önemli bir taviz. Türkiye’de normalde yılda 600 bin düğün oluyor ve düğün endüstrisi başlı başına 98 milyar liraya denk geliyor.

“EN YOĞUN DÖNEM EYLÜL AMA…”



Kasımpaşa’da bir düğün salonu işleten Tolga Türkük, “Normalde Eylül ayı yılın en yoğun dönemiydi. Birçok müşterimiz yazı Karadeniz’de geçirip büyük kutlamalarını ve düğünlerini sonbaharda buraya dönünce gerçekleştiriyordu. Fakat bu yıl takvim bomboş. Yazın, yasaklar kaldırılınca tekrar çalışmaya başladık fakat şimdi tekrar hepsi iptal edildi. Geçen yıl haftada 3-4 düğün yapıyorduk fakat bu yıl hiçbir şey yok” dedi.

Şanlıurfa’da çalışan bir aile doktoru Rohan Benek ise özellikle bayram sonrasında ve yazın yapılan düğünlerin ardından vaka sayısının artış gösterdiğini hatırlatarak, “İş arkadaşlarım çok yoruldu. Covid-19’a karşı diğer herkesten daha çok risk altındayız. Eğer insanlar 2021’de düğün yapmak istiyorsa, o zaman uyarıları dinlemeli” dedi.