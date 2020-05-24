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Devrik liderden 4 milyar dolar çıktı

Kuzey Afrika ülkesi Sudan'ın geçen yıl darbeyle indirilen ve hapse atılan eski devlet başkanı Ömer el-Beşir'in 4 milyar dolarlık malvarlığına el konulduğu açıklandı.

Sozcu.com.tr
09:32 -
Haberler Dünya
Devrik liderden 4 milyar dolar çıktı

30 yılı aşkın bir süredir Sudan’ı yönettikten sonra geçen yıl askeri darbe ilen devrilen Ömer el-Beşir ile ilgili flaş bir açıklamayı ülkenin yolsuzlukla mücadele eden kurumu yaptı.

Bloomberg’in haberine göre Yolsuzlukla Mücadele ve Rejimi Dağıtma Komitesi Sözcüsü Salah Manaa, “İlk verilerimize göre el-Beşir ve ailesinin farklı şirket ve binalarda ele geçirilen malvarlığı 3.5 milyar ile 4 milyar dolar arasında” ifadesini kullandı.

ULUSLARARASI CEZA DİVANI’NA ÇIKACAK
Geçen yıl ülkede başlayan protestoların ardından askeri darbe ile görevden alınan el-Beşir, milyonlarca doları usulsüzce kişisel hesabına aktardığı gerekçesiyle hapse atılmıştı.

1989’dan 2019’a kadar ülkeyi yöneten el-Beşir, Darfur’un batısında insanlık suçu işlediği için Uluslararası Ceza Divanı’na çıkacak.

Son güncelleme: 09:37 24.05.2020
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