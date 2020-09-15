Donald Trump: İsrail ile anlaşmaya 5-6 ülke daha katılabilir!

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında Beyaz Saray’da imzalanacak normalleşme anlaşmasının imza törenine saatler kaldı.

Tören için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed El-Nahyan ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif El-Zayani, Beyaz Saray’a geldi.

TRUMP: ANLAŞMAYA 5-6 ÜLKE DAHA KATILABİLİR

Anlaşmaya öncülük eden ABD Başkanı Donald Trump tören öncesi Oval Ofis’te BAE ve Bahreyn temsilcileri ve İsrail Başbakanı Netanyahu ile ayrı ayrı gazetecilerin karşısına çıktı.

Trump, İsrail’le ilişkileri normalleştirme anlaşmalarına 5-6 ülkenin daha katılabileceğini ifade etti. Söz konusu anlaşma, İbrahim Anlaşmaları (Abraham Accords) olarak isimlendiriliyor.

BEYAZ SARAY ÖNÜNDE PROTESTO

Beyaz Saray, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında imzalanacak normalleşme anlaşmasına ev sahipliği yapıyor.

Anlaşmaya saatler kala yüzlerce kişi anlaşma için imza töreninin gerçekleştirileceği Beyaz Saray’ın etrafında bir araya geldi.

Protestocular Filistin bayrakları taşıyarak söz konusu anlaşmaya tepki gösterdi.

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında ilişkilerin normalleşmesi için 13 Ağustos’ta ABD’nin ara buluculuğunda anlaşmaya varılmıştı. Anlaşmanın resmi imza töreni saatler sonra Beyaz Saray’da gerçekleştirilecek.

Törene ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed katılacak.

Söz konusu anlaşma ile BAE, 1979’da Mısır'ın ve 1994’te Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan 3. Arap ülkesi olacak. (İHA)

İLGİLİ HABER Trump'tan tepki çeken yorum: Merak etmeyin soğuyacak