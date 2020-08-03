DSÖ: Corona virüsü salgınının çaresi olmayabilir

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus düzenlediği sanal basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ghebreyesus, “Covid-19 için her şeyi ortadan kaldıran bir gümüş kurşun bulunmayabilir. Normale dönüş yolu çok uzun olabilir” dedi.

Ghebreyesus, maske takmanın, sosyal mesafeye dikkat etmenin, elleri düzenli yıkamanın ve test yapmanın kritik bir öneme sahip olduğunu söylerken, “Birçok aşı şu anda üçüncü klinik testi gerçekleştiriyor. Umarız bu aşılar, insanların hastalanmasını engeller. Fakat şu anda her şeyi ortadan kaldıran gümüş bir aşı yok. Ve bir süre daha olmayabilir” ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, annelere de çağrıda bulundu… Ghebreyesus, “Covid-19 bulaşan anneler, çocuklarını emzirmeli. Çünkü emzirmenin faydaları, enfeksiyon riskinden çok daha ağır basıyor” dedi.