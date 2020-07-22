Dünya Sağlık Örgütü aşı için bekledikleri tarihi açıkladı!

Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi Dr. Mike Ryan, Covid-19’a karşı geliştirilen aşıların ilkinin 2021 yılının ilk aylarında piyasaya çıkmasını beklediklerini ifade etti.

Araştırmacıların çok iyi gelişmeleri duyurduklarını belirten Ryan, son yapılan klinik deneylerden umutlu olduğunu belirtti.

100 MİLYON DOZ SATIN ALACAKLAR

ABD’li sağlık yetkilileri, ilaç devi Pfizer ve biyoteknoloji firması BioNTech ile, geliştirdikleri corona virüsü aşısının kullanım onayı alması halinde, 100 milyon doz satın almak için sözleşme imzaladı.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, onay halinde üretimin Aralık 2020’de başlayacağını ve üretimin başlamasının ardından ABD’nin 500 milyon doz daha aşı alabileceğini belirttti.

Amerikan Sağlık Bakanlığı, aşının ülkede yaşayan herkese bedava yapılacağını, ancak sağlık sigortalarından para istenebileceğini açıkladı.

Pfizer ve BioNTech’in test ettiği aşı iki doz yapılıyor, dolayısıyla 100 milyon dozluk aşı 50 milyon kişiye yeterli olacak.

BBC’deki bilgilere göre, ABD yönetimi Mayıs ayında da Oxford Üniversitesi’nin AstraZeneca’yla birlikte geliştirdiği aşıdan 300 milyon doz alabilmek için 1,2 milyar dolar taahhüt etmişti.

Her iki aşı da henüz onay almadı, ancak klinik deneylerden olumlu sonuçlar elde edildiği belirtiliyor.