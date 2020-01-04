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Erdoğan ile görüşen Ruhani: Sessiz kalmayın

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede, Ankara'ya ABD'nin küstah eylemlerine karşı birlikte mücadele etme teklifinde bulunduğu bildirildi.

19:54 -
Haberler Dünya
Erdoğan ile görüşen Ruhani: Sessiz kalmayın

Sputnik’teki habere göre, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir ABD saldırısı sonucu öldürülmesinin ardından yapılan diplomatik temaslar sürüyor.

SESSİZ KALMAYIN ÇAĞRISI

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Ruhani, Erdoğan’a, ‘ABD’nin küstah eylemlerine birlikte karşı koyma’ çağrısında bulundu. Ruhani Erdoğan’a hitaben, “Saldırgan bir eyleme karşı sessizliğimiz, daha saldırgan eylemlere girişmek için daha fazla meydan okumaya neden olabilir” dedi.

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