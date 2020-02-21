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Eski bakana 6 yıl hapis!

Moskova İkinci Batı Bölgesi Askeri Mahkemesi, eski Ukrayna Savunma Bakanı Anatoliy Gritsenko’yu gıyabında 6 yıl hapse mahkum etti.

17:31 -
Haberler Dünya
Eski bakana 6 yıl hapis!

Sputnik’te yer alan habere göre Gritsenko, ‘Kitle iletişim araçları yoluyla açıkça terörist faaliyetlerde bulunma çağrısı’ maddesinden suçlu bulundu.

Mahkeme ayrıca Gritsenko'ya, mahkumiyet süresini tamamladıktan sonraki üç yıl boyunca Rusya'da devlet ve belediye hizmetlerinde görev alması yasağı koydu.

Gritsenko, bakan veya milletvekili olmadığı 2014 ve 2017 yıllarında televizyonda yaptığı iki açıklamadan dolayı suçlu bulundu.

Bu açıklamalardan birinde, Donbass'ta hayatını kaybeden Ukraynalılar gibi Rusların da kayıp vermesi gerektiğini ve askeri teçhizat taşıyan Rus trenlerinin havaya uçurulması gerektiğini söyledi.

Gritsenko ayrıca, Kiev ve Mariupol'da havaya uçurulan her araca karşılık, Ukraynalıların Moskova ve Taganrog'da araçları havaya uçurma şeklinde yanıt vermesi gerektiğini söyledi.

Gıyabında hapis cezasına çarptırılan Gritsenko, Ukrayna'da bulunuyor. Ukrayna yasaları ve uluslararası yasalar Rusya'ya iade edilmesine izin vermiyor.

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