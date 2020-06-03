ABD’de ‘ordu’ tartışmaları büyüyor! Washington’da Trump’a soğuk duş…

Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, Bölge Başsavcısı ile birlikte ABD Başkanı Donald Trump'ın diğer eyaletlerden asker talep etme ve onları Washington'da mevzilendirme yetkisinin olup olmadığını tartıştıklarını belirtti. Muriel Bowser şöyle konuştu:

* Diğer eyaletlerden kolluk kuvveti talep etme yetkim var, ben başka bir eyaletten böyle bir talepte bulunmadım.

*Biz, Başkanın Washington'a asker, hatta ulusal muhafız gönderme yetkisi ve bunun için başka yasal adımlar atması gerekip gerekmediği hakkında her türlü yasal hususu inceliyoruz.

GEORGE FLOYD DAVASINDA YENİ GELİŞME

Bugün Minnesota Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ilk kanıt incelemesine yönelik şu ifadeler kullanıldı:

* 3 polis memuru 25 Mayıs'ta çekilen videoda George Floyd ölmeden önce onun tepesinde görülüyor. Bu 3 polisin üçüncü derece cinayet ve adam öldürme ile suçlanan eski polis Derek Chauvin ile Thomas Lane ve J. A. Keung olduğu tespit edildi. Eski polis Tou Thao'un ise videoda diğerlerinin yakınında durduğu belirlendi.

FLOYD AİLESİNİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Floyd ailesinin avukatı Benjamin Crump, bugün CNN'e yaptığı açıklamada, diğer polislerin Minneapolis'teki cenaze töreninden önce suçlanacağından emin olduğunu söyledi:

* Minneapolis'teki insanlar George Floyd'a son vedalarını yapmadan önce diğer polislerin de suçlanacağından eminim, George Floyd huzur içinde yatsın. Adalet için nefes alalım. Ülkemizi iyileştirmek için nefes alalım.

GEORGE FLOYD’UN OĞLU: ADALET İSTİYORUZ

ABD'de George Floyd'un bir polis tarafından vahşice öldürülmesi üzerine başlayan tepkiler bugün de sürüyor. George Floyd'un oğlu Quincy Mason Floyd, bugün babasının Minneapolis'te öldürüldüğü yere gitti. Mason Floyd şöyle konuştu:

* Şu an olup bitenler için adalet istiyoruz. Bu çok duygusal. Hiçbir kimse babasız kalmamalı.

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