İmamoğlu’ndan Uğur Şahin’e tebrik

Almanya'nın Mainz Kenti'nde merkezi bulunan BioNTech'in kurucusu ve yöneticisi Uğur Şahin, corona aşısını bulduktan sonra tüm dünyanın gözdesi oldu.

Amerikan ilaç devi Pfizer adına aşıyı geliştiren Uğur Şahin'e, günde ortalama 300 adet röportaj başvurusu ya da görüşme teklifi geliyor.

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Uğur Şahin ve Dr. eşi Özlem Türeci ile bir görüşme gerçekleştirdi.

“ÜLKEMİZİN MORALİ OLDUNUZ”

İmamoğlu, Şahin ve Türeci'yle görüntülü olarak görüştü. Çifti tebrik eden İmamoğlu, daha sonra Twitter'dan yaptığı açıklamada, “Covid 19 aşısını geliştiren Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin ile bugün online olarak görüşüp çalışmalarında başarılar diledim. Tüm dünyayı tehdit eden amansız bir virüse karşı bilimin zaferi ve ülkemizin de morali oldunuz” diye yazdı.

İmamoğlu ile Mainz'da yaşayan Türk çift arasında samimi ve esprili bir sohbetin geçtiği öğrenildi.

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