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İngiliz Sunday Times’tan Erdoğan yorumu: Amacı Biden’dı

İngiltere'nin çok okunan gazetelerinden Sunday Times, Joe Biden'ın ABD Başkanı olmasıyla birlikte ülkeler arasındaki ilişkilerin dönüşümü ile ilgili kapsamlı bir analiz hazırladı. Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında da yorumlarda bulundu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:36, 29/11/2020
Haberler Dünya
İngiliz Sunday Times’tan Erdoğan yorumu: Amacı Biden’dı

İngiltere’nin köklü gazetelerinden Sunday Times, ABD’deki seçimlerden Joe Biden’ın zaferini ilan etmesinin ardından yeni bir düzen oluşacağını yazdı. Gazete muhabirleri Louise Callaghan ve Sarah Baxter imzalı haberde, Trump’ın görevi bırakmasıyla birlikte ABD ile bazı ülkeler arasındaki ilişkilerin değişeceği belirtildi.

Gazete özellikle Macaristan, Türkiye, Kuzey Kore, Belarus, Rusya ve Suudi Arabistan ile ABD’nin ilişkilerinin dönüştürüleceğini öne sürerken Türkiye ile ilgili de bir bölüm yer aldı. Gazete, “Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Trump ile karmaşık bir ilişkisi vardı ve bu ilişkinin temeli ABD’nin Kürtleri desteklemekten İran’a yaptırım konusundan birçok konuda maçoluk yaparak karşı karşıya gelmekti. Türkiye’de, Biden’ın zaferini ilan ettikten sonra sessizlik oldu. Fakat dört gün sonra Erdoğan, Demokrat adayı zaferi için tebrik etti. Daha sonra da Türkiye’nin ekonomi ve yargıda yeni bir reform dönemine gireceğini söyledi” hatırlatmasını yaptı.

Gazete, “Bu hamleler genellikle yabancı yatırımcıya güven vermek olarak görülse de bu hamleler aynı zamanda Biden’a karşı uzlaşmanın işaretiydi” ifadesini kullandı.

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Yayınlanma Tarihi:09:33,
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