İngiltere’yi karıştıran olayda yeni gelişme! Dominic Cummings sessizliğini bozdu

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Dominic Cummings, Boris Johnson’a 27 Mart-14 Nisan tarihleri arasında ne yaptığını anlattığını ve Johnson'ın kendisinden bunları kamuoyuna da açıklamasını istediğini söyledi. Cummings, istifa etmeyi düşünmediğini belirtti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, eşinin ve kendisinin Covid-19 belirtileri gösterdiği için çocuklarının bakım sorununu çözmek üzere anne ve babasının evine gitme kararı aldığını belirten Cummings, gidişiyle ilgili Johnson’la konuşmamasının hata olduğunu kabul ederek, corona virüsü testi olmadığını açıkladı.

Medyada çıkan yanlış haberler nedeniyle tehditlere maruz kaldığını söyleyen Cummings, kısıtlamalara karşı olduğu sonucunun çıkarılmasının da yanlış olduğunu ifade etti.

BORIS JOHNSON’A ‘GÖREVDEN AL’ BASKISI

Hem muhalefet partileri hem de Muhafazakar Partili bazı milletverkilleri, salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamaları ihlal ettiği için Cumming'in istifasını istiyordu. Danışmanını savunan açıklamalarda bulunan Johnson da Cummings'i görevden alması yönünde baskıyla karşı karşıyaydı.

DURHAM’A GİTTİĞİNİ DOĞRULAMIŞTI

Corona virüsü önlemlerinin en sıkı tutulduğu ve hastalık belirtilerini gösterenlerin kesinlikle evden çıkmaması gerektiği bildirilen dönemde, Cummings’in hastalanan eşi ve çocuğuyla birlikte Londra’dan 424 kilometre uzaklıktaki anne, babası ve kız kardeşinin bulunduğu Durham’a gittiği ortaya çıkmıştı. Haberi ilk olarak Guardian ve Mirror gazeteleri vermişti.

Durham’a gittiğini doğrulayan Cummings, eşinden sonra kendisinin de hastalanması ihtimaline karşı 4 yaşındaki oğullarının bakıma ihtiyacı olabileceğini düşünerek ailesinin yanına gittiğini, ancak orada diğer aile fertlerinden ayrı bir mekanda karantinada kaldıklarını söylemiş, hükümet sözcüleri de ısrarla bunun kuralların ihlali anlamına gelmediğini ifade etmişti.

Durham polisi, Cummings'in babası ile konuşup ziyaretle ilgili bilgi aldığını, ancak corona virüsüyle ilgili herhangi bir tavsiyede bulunmadığını açıkladı.

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