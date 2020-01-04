İntikam için camiye kırmızı bayrak astılar!

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin, ABD’nin Irak´ın başkenti Bağdat’ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülmesinin ardından ülkenin Kum şehrinde bulunan Cemkeran Camii’nin kubbesine ‘alınacak intikamı’ temsil eden kırmızı bayrak çekildi.

Kubbeye kırmızı bayrağın çekilme anı kameralara yansıdı.

NE OLMUŞTU?

ABD, Irak’ı ziyaret eden İranlı General Kasım Süleymani’ye bir suikast gerçekleştirerek bölgedeki tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Suikastın ardından İran tarafından öldürülen generalin intikamının en sert şekilde alınacağı mesajı verildi.

İRAN NASIL İNTİKAM ALABİLİR?

ABD’den sert bir şekilde intikam alınacağını belirten İran, Basra Körfezi’ndeki ABD’nin deniz araçlarını hedef alabileceğini daha önce de duyurmuştu.

Bölgedeki ABD askeri varlığı Irak’tan İsrail’e kadar uzanıyor. İran’ın sahip olduğu füze sisteminin menzilinin İsrail’in Tel-Aviv kentine kadar eriştiği de biliniyor.

“NEW YORK SALDIRIYA HAZIR”

İran’dan yapılan açıklamada intikam saldırısının zamanı ve yeri konusunda net bir bilgi verilmemişti. Önceki gün İran’ın intikam çağrısı sonrası New York şehri Belediye Başkanı Bill de Blasio şehrin saldırılara karşı hazır olduğunu belirtmişti. Bill de Blasio, İran’ın ABD’de bir saldırı gerçekleştirme ihtimalinin bulunduğunu öne sürmüştü.

ABD 11 EYLÜL’Ü UNUTMADI

ABD, 2001 yılının 11 Eylül’ünde New York şehrindeki İkiz Kuleleri’ne gerçekleştirilen saldırı sonrası önce Afganistan ardından da Irak’a savaş ilan etmişti. El-Kaide adıyla bilinen terör örgütünün peşinden Orta Doğu’ya kadar gelen Amerikan askerlerinin benzer bir saldırı meydana gelirse İran’a karşı da savaşa girme ihtimali bulunuyor.

TRUMP SAVAŞI ÖNLEMEK İÇİN YAPTIK DEMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, Kasım Süleymani’nin öldürülmesine ilişkin, “Bir savaşı başlatmak için değil, savaşı durdurmak için bu adımı attık. Tüm diplomatlarımızı, personelimizi ve müttefiklerimizi korumak için her şeyi yapacağız. Eğer onlara zarar verirseniz sizi bulur ve yok ederiz” şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. (SÖZCÜ-DHA)