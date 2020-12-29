İran yerli aşı ‘Bereket’i denemeye başladı: İlk aşı Tayyibe’ye

İran'ın yerli üretimi olan “COVIRAN Bereket” adlı corona virüsü aşısı, İran Sağlık Bakanı Said Nemeki ve diğer İranlı yetkililerin katıldığı törenle ilk kez insan üzerinde denendi.

Aşıyı gönüllü olarak ilan yaptıran kişi İran Fermanı İmam Yürütme Kurulu Başkanı ve corona virüsü aşısını geliştiren bilim heyetinin başında olan Muhammed Muhbir'in kızı Tayyibe Muhbir oldu. Aşının klinik testlerin tamamlanması için bugün 3 gönüllü daha üzerinde uygulanması gerekiyor.

Aşı için 65 bin kişinin gönüllü olduğunu açıklayan İran Fermanı İmam Kurulu, toplamda 56 kişi üzerinde test edileceğini ve ilk aşı vurulduktan 14 gün sonra ikinci dozun verileceğini açıkladı.

Corona virüsü aşısı için gönüllü olan Tayyibe Muhbir'in durumunun iyi olduğu ve herhangi bir yan etkinin görülmediği ifade edildi. (İHA)