Korkunç tehditleri Çinli yetkili açıkladı! ABD’de kriz çıktı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, ABD’deki Washington Çin Büyükelçiliğine bombalama ve ölüm tehditleri yağdığını açıkladı.

Sözcü Chunying, Büyükelçiliğe gelen ölüm tehditlerinden ABD yönetimini sorumlu tuttu.

Chunying, “ABD hükümeti tarafından körüklenen suçlamalar ve nefret yüzünden Çin Büyükelçiliği bombalanma ve ölüm tehditleri alıyor” derken tehditlerin ABD’nin Houston’daki Çin konsolosluğunu kapatma kararı almasının arkasından gelmesi Çinli tarafında endişelere neden oldu.

NE OLMUŞTU?

ABD, Çin’den Houston’da bulunan konsolosluğunu 72 saat içinde kapatmasını istedi.

Yerel basındaki haberlere göre, görgü tanıklarının konsolosluk binası dışında açık tenekelerde belgelerin yakıldığı ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri bölgeye geldi.

Polisin giriş yetkisi bulunmayan konsolosluğun 24 Temmuz saat 16.00’ya kadar tahliye edilmesi istendi.

Çin, tahliye kararını “provokasyon” olarak nitelerken, talimatın uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade etti.