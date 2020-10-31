Nice’deki bıçaklı saldırıda sıcak gelişme: Olayla bağlantılı üçüncü kişi yakalandı

Fransa’nın Nice kentinde Notre Dame Kilisesi'nde yaşanan bıçaklı saldırı dehşetinde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dün, ikisi kadın olmak üzere üç kişiyi katleden saldırganın kimliğinin Tunuslu mülteci Brahim Aioussaoi olduğu ortaya çıkmıştı.

Aioussaoi'nin göçmen teknesiyle ülkesinden ayrılarak 20 Eylül'de İtalya'nın Lampedusa Adası'na ulaştığı ve 29 Ekim sabahı Bari üzerinden trenle Nice kentine geldiği tespit edildi. Aioussaoi'nin saldırıyı gerçekleştirmeden önce ailesiyle konuştuğu öğrenildi.

Fransız polisi olayla ilgili yürüttüğü soruşturmada, saldırıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle iki kişiyi daha yakaladı. Dün 47 yaşındaki bir adamın gözaltına alınmasından sonra, bugün de 33 yaşındaki bir şüpheli evine yapılan baskınla ele geçirildi.

İÇİŞLERİ BAKANI: YENİ SALDIRILAR OLABİLİR

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Fransa'nın “İslamcı ideolojiyle savaşta olmasından” dolayı Fransa topraklarında yeni saldırılar olabileceğini söylemişti. RTL'ye konuşan Darmanin, “Hem içeride hem de dışarıdaki düşmana karşı savaş halindeyiz. Bu tarz korkunç saldırıların tekrarlanabileceğini anlamalıyız” dedi.