Nijerya’daki Boko Haram saldırısında ölü sayısı yükseliyor

Nijerya'da Borno eyaletinin Maiduguri şehrinde pirinç tarlasında çalışan tarım işçilerine dün Boko Haram terör örgütü tarafından saldırı düzenlenmişti.

Nijerya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 44'ten 70'e yükseldiği bildirilmişti.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, “Borno eyaletinde çalışkan tarım işçilerimizin teröristler tarafından öldürülmesini kınıyorum. Bu anlamsız cinayetlerden tüm ülke zarar görüyor” ifadelerini kullanmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamada, Boko Haram tarafından tarım işçilerine düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 110'a yükseldiği aktarıldı.

Geçtiğimiz ay iki ayrı Boko Haram saldırısında 22 işçi hayatını kaybetmişti. Nijerya'da Boko Haram örgütünün saldırılarında son 10 yılda en az 36 bin sivil hayatını kaybetti.

TÜRKİYE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, dün Nijerya'nın Borno Eyaleti'nde gerçekleşen ve onlarca insanın hayatını kaybettiği terör saldırısı hakkında bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Nijerya'nın Borno Eyaleti'ndeki Zabarmari kasabasında bulunan bir pirinç tarlasına Boko Haram terör örgütü tarafından 28 Kasım 2020 tarihinde düzenlenen hunhar saldırıda 40'tan fazla tarım işçisinin hayatını kaybettiği ve ağır yaralıların bulunduğu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijerya halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz. (İHA)