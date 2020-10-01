Putin, Trump, Macron: Önkoşulsuz masaya oturun

Pazar günü Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ üzerinden başlayan gerilimin ardından bugün ABD, Fransa ve Rusya’nın liderleri bir görüşme yaptı… Rusya Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Azerbaycan ve Ermenistan arasında ateşkes ilan edilmesi çağrısı yaptığı kaydedildi.

Kremlin tarafından aktarılan açıklamada 3 liderin herhangi bir önkoşul olmadan barış görüşmelerine devam etmesi gerektiği konusunda çağrıda bulunduğu da vurgulandı.