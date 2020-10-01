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Putin, Trump, Macron: Önkoşulsuz masaya oturun

Azerbaycan ile Ermenistan arasında pazar günü alevlenen gerilim bugün de sürerken, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, taraflara ateşkes çağrısında bulundu.

Sozcu.com.tr
15:36 -
Haberler Dünya
Putin, Trump, Macron: Önkoşulsuz masaya oturun

Pazar günü Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ üzerinden başlayan gerilimin ardından bugün ABD, Fransa ve Rusya’nın liderleri bir görüşme yaptı… Rusya Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Azerbaycan ve Ermenistan arasında ateşkes ilan edilmesi çağrısı yaptığı kaydedildi.

Kremlin tarafından aktarılan açıklamada 3 liderin herhangi bir önkoşul olmadan barış görüşmelerine devam etmesi gerektiği konusunda çağrıda bulunduğu da vurgulandı.

ABD Azerbaycan Cumhurbaşkanı Dağlık Karabağ Donald Trump Ermenistan Fransa pazar Putin Rusya Vladimir Putin
Son güncelleme: 15:42 01.10.2020
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