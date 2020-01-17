Rusya bu kahramanları konuşuyor… Hamile kadını doğuma polisler yetiştirdi!

Rusya'nın başkenti Moskova'da devriye yapan trafik polisleri, doğum yapmak üzere olan eşiyle trafikte kalan bir adamın yardım için kendilerine koştuğunu gördü.

Polisler, hemen kadını polis aracına bindirerek hastaneye yetiştirdi. Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hamile kadını hastaneye yetiştiren Dmitry Lakhinin ve Vitaliy Yatsenko adlı polis memurları tebrik edilirken, kadının ve bebeğin sağlıklı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bakanlığın yayınladığı görüntülerde ise kadının polis aracına bindiği ve hastaneye götürüldüğü görüldü. Polis memurları daha sonra kadını ziyaret ederek çiçek ve bebek arabası hediye etti. (DHA)