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Rusya’da seri katil dehşeti!

Rus RİA Novosti ajansına göre, Rusya’nın Novosibirsk Bölgesi’nde bulunan Severnoye kasabasında, cinayet şüphesiyle göz altına alınan 66 yaşındaki adamın evinde 3 ceset bulundu.

23:51 -
Haberler Dünya
Rusya’da seri katil dehşeti!

20 Nisan'da gelen bir ihbar üzerine harekete geçen polis, 16 Nisan'da evinden bisikletiyle ayrılan 36 yaşındaki adamın cesedini arkadaşının evinde buldu. Evin giriş bölgesinde yapılan incelemede bulunan ceset parçalarının, kaybolan kişiye ait olduğu tespit edildi.

Evde yapılan detaylı aramalar sonucu zeminde gömülü farklı insan kemikleri de bulundu. Kolluk kuvvetleri, bu kemiklerin yaklaşık üç yıl önce kaybolan iki kişiye ait olduğunu aktardı.

Sanığın 1991 yılında kız kardeşini öldürmesi sonucu 15 yıl hüküm giydiği de verilen bilgiler arasında.

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