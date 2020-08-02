Rusya’da umut veren gelişme! İkinci aşı için tarih verdi

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, Viroloji ve Biyoteknoloji Devlet Araştırma Merkezi Vektör Genel Müdür Rinat Maksyutov katıldığı bir televizyon programında, araştırma merkezinin corona virüsü aşı üretimine Kasım ayında başlamayı planladığını ifade etti.

Maksyutov, “Bu yılın Kasım ayında üretime geçmeyi planlıyoruz. Yıl sonunda ya da önümüzdeki senenin başında risk grubundaki kişiler üzerinde, daha sonra ise kitlesel olarak aşı uygulanmaya başlanabilir” ifadelerini kullandı.

“KAYIT PROSEDÜRÜ İÇİN BELGELER HAZIRLANIYOR”

Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, daha önce Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Bilimsel Araştırma Enstitüsü'nün geliştirdiği corona virüsü (Covid-19) aşısının klinik denemelerinin tamamlandığını açıklamış ve “Gamaleya Enstitüsü'nün geliştirdiği corona virüsü aşısının klinik denemeleri tamamlandı, kayıt prosedürü için belgeler hazırlanıyor” ifadelerini kullanmıştı.

Murashko, aşının ilk olarak doktorlar ve öğretmenler üzerinde kullanılacağını ve Ekim'den itibaren de toplu aşılama yapmayı planladığını da belirtmişti.

Murashko ayrıca, Viroloji ve Biyoteknoloji Devlet Araştırma Merkezi Vektör tarafından geliştirilen başka bir aşının da klinik deneme aşamasında olduğunu vurgulamıştı. (DHA)

ʻʻ RUSYA'DA SON DURUM: Rusya'da son 24 saatte 5 bin 427 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 850 bin 870'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 70 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 14 bin 128'e ulaştığını açıkladı.

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