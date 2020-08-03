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Rusya’daki corona virüs aşısı deneklerinde bağışıklık yanıtı oluştu

Corona virüsüyle mücadelede umut veren bir gelişme daha yaşandı. Rusya Savunma Bakanlığı corona virüsüne karşı geliştirilen aşı adayı deneklerinde, bağışıklık yanıtı oluştuğunu açıkladı.

17:16 -
Haberler Dünya
Rusya’daki corona virüs aşısı deneklerinde bağışıklık yanıtı oluştu

Rusya'da corona virüsüne karşı geliştirilen aşı adaylarının klinik çalışmaları sürüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, askeri Burdenko Hastanesi'nde aşı testi yapılan tüm gönüllü deneklerde bağışıklık yanıtı oluştuğu belirtildi.

YAN ETKİ GÖRÜLMEDİ

Bakanlık ile Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından ortak geliştirilen aşının şu ana kadar deneklerde bir yan etki göstermediği ifade edildi.

Rusya Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü Vektor de Kasım ayında corona virüsüne karşı aşı üretimine başlamayı planladığını duyurmuştu. İHA

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Son güncelleme: 17:17 03.08.2020
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