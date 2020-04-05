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Rusya’dan çarpıcı corona açıklaması! Ülke ülke saydı

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, ilk corona virüsü (Covid-19) dalgasının ülkeye Çin’den gelmediğini açıkladı. Golikova, "73 ülkeden Rusya’ya taşındı. Bu konuda ilk sırada İtalya, İspanya, Fransa, Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor" dedi.

17:44 -
Haberler Dünya
Rusya’dan çarpıcı corona açıklaması! Ülke ülke saydı

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, ülkeye ilk corona virüsü dalgasının Çin'den değil, 73 farklı ülkeden geldiğini ifade ederek şunları söyledi:

* Yeni tip koronavirüs vakasının kaydedildiği toplam ülke sayısı 170'ten fazla.

* Virüs, 73 ülkeden Rusya'ya taşındı.

* Bu konuda ilk sırada İtalya, İspanya, Fransa, Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor.

Golikova açıklamasında, vakaların 808'inin yurt dışından geldiğini; gelenlerin 2 bin 854 kişiyle temas ederek hastalığı bulaştırdığını ve 487 kişinin de nasıl hastalandığının araştırıldığını belirtti. DHA

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