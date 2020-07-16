Sevgilisini bıçaklayan ünlü şarkıcı Keely Eggmolesse’ye 18 ay hapis cezası

Avustralya’nın Sunshine Coast şehrinde yaşayan şarkıcı Keely Eggmolesse, 24 Nisan 2018’de 3 yıllık sevgilisiyle birlikte yaşadıkları evde şiddetli bir tartışma yaşadı.
Tartışma şiddetlenince Eggmolesse’nin adı açıklanmayan erkek arkadaşı evi terk etmek istedi. Bu hareketle çılgına dönen 24 yaşındaki Eggmolesse sevgilisine engel olmak istedi.
Eline bir bıçak alan şarkıcı, yaşanılan arbedede 20’li yaşlarında olduğu belirtilen adamı göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan adam tedavi altına alınırken, Eggmolesse hakkında dava açıldı.
Daily Star’ın haberine göre söz konusu dava geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Mahkeme heyeti Eggmolesse’yi ‘aile içi şiddet’ suçundan 18 ay hapis cezasına çarptırırken, cezayı 2 yıl erteledi.