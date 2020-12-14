Son dakika… ABD Hazine Bakanlığı’ndan Türkiye’ye yaptırım kararı

Türkiye’nin geçen yıl Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle ABD yaptırım uyguladı.

ABD Hazine Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB), kurumun başkanı ve yönetimine yaptırım kararı aldı.

SSB Başkanı İsmail Demir, SSB Başkan Yardımcısı Faruk Yiğit, SSB Deniz Şube Müdürü: Mustafa Deniz Alper, SSB Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanı Serhat Gençoğlu’nun mal varlıkları donduruldu ve vize yasağı getirildi.

Savunma Sanayi Başkanlığı’nın ABD ve uluslararası mali kuruluşlarından borç alması da yasaklandı.

POMPEO’DAN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo konuyla ilgili yaptığı açıklamada Türkiye'ye açıkça en üst seviyede S-400’leri satın almanın ABD'nin askeri teknolojisi ve personelini riske attığını ilettiklerini söyledi.

Türkiye'nin S-400 problemini derhal ABD ile koordineli bir biçimde çözmesi gerektiği uyarısında bulunan Pompeo, Türkiye'nin ABD için çok değerli bir müttefik çok önemli bölgesel bir güvenlik partneri olduğunu söylerken ABD'nin savunma sektöründeki işbirliğinin devam etmesini istediğini söyledi.

Pompeo, ABD yaptırımlarının bütün ABD ihracat ürünlerine lisansın ve Türkiye'nin Savunma Sanayii Başkanlığı'na (SSB) yetkisinin yasaklanmasının da dahil olduğunu söyledi.

TASARI GEÇEN HAFTA KABUL EDİLMİŞTİ

ABD’de Türkiye’ye Rusya’dan S-400 hava savunma sistemini satın almasından dolayı yaptırım uygulanmasını da içeren 740 milyar dolarlık Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı (NDAA), Temsciler Meclisi’nde ezici bir çoğunluğun desteğiyle geçen hafta kabul edilmişti.

Tasarıda, ABD Başkanı Donald Trump’tan Türkiye’ye 30 gün içinde ABD’nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası’nda (CAATSA) yer alan 12 yaptırımdan en az beşini uygulaması talep ediliyordu.

CAATSA kapsamında, yaptırım uygulanan kişi ve kurumlara ihracat-ithalat bankası desteğinin kesilmesi, ABD ve uluslararası mali kuruluşlarından kredi verilmemesi, mali kurumlara ABD Merkez Bankası ile doğrudan alışveriş yapma izni verilmemesi, döviz üzerinden işlem yapılmasının yasaklanması gibi yaptırımlar yer alıyordu.