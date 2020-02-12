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ABD’de gözler orada: Sandıktan bu sefer Sanders çıktı

ABD'de Kasım ayında gerçekleşecek seçimler için hazırlıklar devam ediyor... Dün gece Demokrat Parti'nin başkan aday adaylarının ikinci ön seçimi yapıldı. New Hampshire eyalerinde gerçekleşen oylamadan zaferle ayrılan isim Vermont Senatörü Bernie Sanders oldu.

Sozcu.com.tr
09:58 -
Haberler Dünya
ABD’de gözler orada: Sandıktan bu sefer Sanders çıktı

Kasım ayında gerçekleşecek seçimlerde ABD Başkanı Trump’ın karşısına çıkaracağı adayı seçmek için dün seçmen sandığa gitti… Iowa’da geçen hafta gerçekleşen ön seçim sonuçları teknik aksaklıklar dolayısıyla henüz açılamazken dün New Hampshire eyaletinde galip gelen aday ise Vermont Senatörü Bernie Sanders oldu.

Demokrat Parti adına başkan aday adayı olan Sanders, oyların yüzde 95’inin sayıldığı eyaletten zaferle ayrıldı. Indiana eyaletine bağlı South Bend kentinin eski belediye başkanı olan Pete Buttigieg ise küçük bir farkla ikinci oldu.

BIDEN RESMEN EZİLDİ
Henüz resmi sonuçların açıklanmadığı Iowa’da, resmi olmayan verilere göre Buttigieg, Sanders’ı geride bırakarak zafer kazandı. Ön seçimler öncesinde, Demokratlar tarafındna favori görülen ABD’nin eski başkan yardımcısı Joe Biden ise adeta sandığa gömüldü. Iowa’nın ardından New Hampshire’da da bekleneni veremeyen Biden, sıralamada beşinciliğe geriledi.

ABD seçim son dakika
Son güncelleme: 10:01 12.02.2020
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