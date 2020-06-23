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Son dakika… AFAD duyurdu: Meksika 7.5’lik depremle sarsıldı!

AFAD, Meksika'nın Oaxxaca bölgesinde ilk belirlemelere göre 7.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Açıklamada, bölge için tsunami değerlendirmesinin devam ettiği kaydedildi.

18:55 -
Haberler Dünya
Son dakika… AFAD duyurdu: Meksika 7.5’lik depremle sarsıldı!

AYRINTILAR GELİYOR…

MEKSİKA OAXXACA BÖLGESİ HAKKINDA

Oaxaca ya da resmî adı ile Özgür ve Egemen Oaxaca Eyaleti (Estado Libre y Soberano de Oaxaca), Meksika’nın güneyinde bulunan bir eyalettir. Kuzeybatısından Puebla; kuzeyinden Veracruz; doğusundan Chiapas; güneyinden Büyük Okyanus ve batısından Guerrero tarafından çevrelenir. Başkenti ve en büyük şehri Oaxaca de Juárez.

Oaxaca’nın yüzölçümü 93.793 kilometre kare. Nüfusu 3.551.710. İnsani Gelişme Endeksi 0,756 (orta); bu Gabon ile neredeyse eşit bir seviyededir.

 

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Son güncelleme: 19:01 23.06.2020
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