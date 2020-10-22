Son dakika… Aliyev önemli gelişmeyi duyurdu: Sınırda tam kontrol sağlandı

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları geri almak için başlattığı operasyonları kararlılıkla sürdürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada çok sayıda köyün işgalden kurtarıldığını açıkladı.

SINIRDA TAM KONTROL SAĞLANDI

Aliyev, Ağbend yerleşim yerinin kurtarılmasıyla birlikte Azerbaycan – İran sınırında tam kontrolün sağlandığını da bildirdi.

İŞTE KURTARILAN KÖYLER

Aliyev, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

* Muzaffer Azerbaycan Ordusu, Füzuli yöresine bağlı Mollaveli, Yukarı Rafidinli, Aşağı Rafidinli köyleri, Cebrayil bölgesinin Şirik, Şıhlar, Mastalibeyli, Darzili köylerini kurtardı. Azerbaycan ordusuna sevgiler! Karabağ Azerbaycan’dır!

* Muzaffer Azerbaycan Ordusu, Zangilan’ın Kollugishlag, Malatkeshin, Zangilan, Genlik, Valigulubeyli, Garadare, Chopadera, Tatar, Tiri, Amirkhanlı, Gargulu, Bartaz, Dalaklı ve Ağbend köylerini kurtardı. Azerbaycan ordusuna sevgiler! Karabağ Azerbaycan’dır!

* Ağbend’in kurtarılmasıyla birlikte Azerbaycan – İran sınırında tam kontrol sağlandı. Azerbaycan ve İran halkını bu vesileyle kutluyorum. Muzaffer Azerbaycan Ordusuna sevgiler!

GERİLİMİN SEBEBİ ERMENİ İŞGALİ

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte Karabağ, Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir gerilim bölgesi haline geldi. Karabağ Ermenileri, Karabağ'ın Sovyet Azerbaycan'dan Sovyet Ermenistan'a geçmesi gerektiğini talep etmesiyle tırmanan gerilim 20 yılı aşkın bir süredir devam ediyor.

Dağlık Karabağ, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplum tarafından Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınıyor. Ancak Azerbaycan'ın topraklarının yaklaşık yüzde 20'sine denk gelen Dağlık Karabağ ve civarındaki bazı bölgeler, 1990'ların başından bu yana Ermenistan işgali altında bulunuyor. Bölgede 1991 yılında ‘Dağlık Karabağ Cumhuriyeti' ilan edildi. Ancak burayı uluslararası alanda Ermenistan dahil hiçbir ülke tanımadı.

Bölgedeki gerilim bölgedeki doğalgaz ve petrol boru hattı koridoru dolayısıyla uluslararası kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor.

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