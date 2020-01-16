Son dakika… Almanya: Hafter ateşkesi sürdürmeye hazır olduğunu söyledi

Arap Baharı’nın ardından kaosun ve şiddetin bitmek bilmediği Libya ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı… Kuzey Afrika ülkesi Libya’nın doğusunu yöneten Halife General Hafter, geçen hafta Rusya’nın başkenti Moskova’da Türkiye ve Rusya’nın öncülüğünde gerçekleşen barış görüşmesinden adeta kaçarak ayrılmış ve büyük bir krize sebep olmuştu.

Bu hafta sonu Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleşecek Libya zirvesine katılması beklenen Hafter ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Hafter’in açıklamalarını kamuoyuna duyurdu. Reuters’ın N-TV’ye dayandırdığı son dakika haberinde Maas, “Hafter, ateşkesi sürdürmeye hazır olduğunu söyledi” dedi.

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