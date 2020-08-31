Son dakika… Avrupa Birliği’nden Türkiye açıklaması: Diyalog meyvelerini vermezse…

AB dışişleri bakanları geçen hafta Türkiye’ye yaptırım sinyali verirken, AB Komisyonu’ndan da konuya ilişkin bir mesaj geldi.

Komisyon sözcüsü, “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin tüm AB için kaygı verici olduğunu” belirterek, “Ankara’nın gerilime barışçıl ve soğukkanlı bir çözüm bulacağını umduğunu” aktardı.

AB yetkilisi, Türkiye ile diyalog çağrısı yaparken, Ankara’ya Doğu Akdeniz’de gerilim yaratan tek taraflı adımlardan kaçınma çağrısı yaptı.

Reuters’ın haberine göre; AB sözcüsü, diyaloğun meyvelerini vermemesi halinde ise Birlik’in yaptırımlara yöneleceğini vurguladı.

SKANDAL SOPA-HAVUÇ BENZETMESİ!

AB dışişleri bakanlarının toplantısı sonrası cuma günü gizlilik kaydıyla Reuters’a konuşan üst düzey bir AB yetkilisi, olası yaptırımları kastederek şunları söylemişti:

“Ankara’yı ciddi şekilde diyaloğa çekmek için sopaların yanı sıra havuçlar da olacaktır. Bu havuçlar, yeni Gümrük Birliği ve mülteci programı için daha fazla para olabilir.”

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