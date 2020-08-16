Son dakika… Bir gecesi 27 bin TL: Covid-19’a rağmen elit seks partisi organize ediyorlar

ABD’nin en kozmopolit kenti New York’ta bulunan “elit seks partisi” corona virüsü salgınına rağmen aylar sonra ilk etkinliğini düzenliyor… İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetelerinden The Sun, aralarında ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow’un da dahil olduğu birçok ismin tavsiye ettiği “seks partisi” etkinliğinin Covid-19 sonrasında nasıl yapılacağına dair bir bilgilendirme mesajının üyelere gönderildiğini yazdı.

Gazetenin ele geçirdiği davetiyede hızlı Covid-19 testi ve silahlı korumaların hazır durumda olacağı belirtilirken, VIP katılımcıların bir geceye katılmak için yaklaşık 3.750 doları (yaklaşık 27 bin TL) gözden çıkarması gerektiği ifade ediliyor. Manhattan’daki çok gizli bir mülkte gerçekleşecek etkinliğin detaylarında, “Silahlı korumalarımız, doktorumuz ve Covid-19 hızlı tanı test kitimiz hazır bulunacak. Çalışanlar ve misafirlerimiz, içeri girebilmek için hastalığın bulaşmadığını kanıtlamak zorundalar” ifadesi yer aldı.

Davetiyede yer alan detaylara göre kapılar kapandıktan sonra partinin başlayacağı belirtiliyor. Kokteyl ve şampanyanın servis edileceği ve bu sırada canlı müziğin başlayacağı belirtildi. “Unutulmaz” bir gece yaşatılacağı belirtilirken, Michelin yıldızlı bir şef tarafından 10 tabak yemek hazırlanacağı kaydedildi.

KADINLAR SADECE İÇ ÇAMAŞIRIYLA GELEBİLİRMİŞ

Davetiyede, “Sadece bir geceliğine dünyadaki siyasetten ve olumsuz ilişkilerden arınıp, elegant ve erotik bir gece yaşayacağız” denildi. Moskova ve Miami’de de benzer etkinlikler düzenleyen kulübe girmek için erkekler smokin, kadınlar ise seksi bir gece kıyafeti ya da sadece iç çamaşırı giymek zorunda.

Daha önce açıklamalarda bulunan etkinliğin yaratıcısı Damon Lawner, “1999 yılı yapımı ‘Gözleri Tamamen Kapalı’ isimli erotik filmi izledikten sonra bu kulübü kurmaya karar verdim. Sosyetenin katıldığı bir parti gibi ama aslında bu çok sürreal bir performansa dayanıyor. Fakat gece yarısından sonra insanlar soyunup cinsel ilişki yaşamaya başlıyor” ifadesini kullandı.