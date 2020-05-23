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Son dakika… Çin’den flaş açıklama: Salgının başından beri ilk kez görülmedi

Çin, corona virüsünün ortaya çıktığı Aralık 2019'dan bu yana ilk kez, son 24 saatte semptomatik vaka ve can kaybının yaşanmadığını açıkladı.

Sozcu.com.tr
07:47 -
Haberler Dünya
Son dakika… Çin’den flaş açıklama: Salgının başından beri ilk kez görülmedi

Ayrıntılar geliyor…

Çin Corona son dakika
Son güncelleme: 08:01 23.05.2020
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