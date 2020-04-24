Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Çin’in büyük ‘ilaç’ oyunu ortaya çıktı! DSÖ özür diledi…

Corona virüsü salgınıyla mücadele eden ülkelerin büyük bir heyecanla takip ettiği ve virüse karşı yapılan aşı çalışmalarının dışında tek umut olarak görülen eski Ebola ilacı Remdesivir ile ilgili çıkan "Hiçbir etkisi yok" haberlerinin, Çin'in bir propagandası olduğu ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü, olayın ortaya çıkmasının ardından özür dileyerek "Remdesivir etkisiz" yazısını geri çekerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ilgili yaptığı eleştiriler üzerine Çin'in böyle bir propagandaya başvurduğu belirtiliyor.

Ali GÜLEN
23:08 -
Haberler Dünya
Son dakika… Çin’in büyük ‘ilaç’ oyunu ortaya çıktı! DSÖ özür diledi…

Dünya Sağlık Örgütü, Çin’den gelen yetersiz ve az kişiyle yapıldığı belirtilen deneyleri ‘yanlışlıkla’ sayfasına koyduğunu resmen kabul etti. Çin tarafından ise bu deneylerin kasıtlı olarak yapıldığı ve corona virüsü salgınına yönelik üzerinde çalışılan Remdesivir ilacının ön plana çıkmaması için böyle bir propagandaya başvurulduğu açıklandı.

“DÜNYAYA YALAN SÖYLEDİLER”

ABD merkezli ilaç üreticisi Gilead, Çin’in ilacın etkisiz olduğuna ilişkin açıklamasının ve gösterdikleri deneylerin toptan yanlış olduğunu ve dünyaya yalan söylediklerini ifade eden bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Çin’in yaptıkları araştırmalar, ilacın etkisizliği nedeniyle değil, katılımın az olması nedeniyle iptal oldu. Ayrıca yapılan araştırmalar, bir sonuç doğuran araştırmalar değildir” ifadesi kullanıldı.

RESMİ AÇIKLAMA: GERİ ÇEKTİK

Dünya Sağlık Örgütü Basın Sözcüsü Tarik Jasarevic, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Çin'in açıklamasının yanlış olduğunu ve hiçbir araştırmaya dayanmadığını fark eder etmez, Remdesivir'le ilgili açıklamamızı geri çektik” dedi. Bu açıklama, TIME dergisi ve TIP bilim dergisi STAT'ta da yer aldı.

Çin’in ABD’li ilaç firmasına karşı patent savaşına girmesi nedeniyle böyle bir taktiğe başvurduğu ifade ediliyor. ABD Başkanı Trump tarafından “Çin’in etkisinde” diye suçlanan Dünya Sağlık Örgütü’nde ise bu olay ‘skandal’ diye nitelendirilirken, kurumda istifaların yaşanabileceği belirtiliyor.

İLGİLİ HABERCoronayı yenmesi beklenen Remdesivir'den kötü haber: Etkisi yokCoronayı yenmesi beklenen Remdesivir'den kötü haber: Etkisi yok İLGİLİ HABERÜnlü ilaç şirketinin CEO'su bombaladı: Piyasadaki bazı Covid-19 testleri faciaÜnlü ilaç şirketinin CEO'su bombaladı: Piyasadaki bazı Covid-19 testleri facia

 

ABD Bilim Çin Corona Donald Trump Dünya internet Sağlık son dakika
Son güncelleme: 23:32 24.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more