Son dakika… Corona paniği gemilere sıçradı! Bir karantina daha

Corona virüsü paniği dünyanın dört bir yanına yayılmaya devam ediyor. Yetkililerden yapılan son açıklamalara göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 427’ye yükseldi, vaka sayısı ise 20 bini aştı.

Geçtiğimiz günlerde İtalya’da bir yolcu gemisi, Çinli iki turistte virüs belirtileri görülmesi üzerine karantina altına alınmış, aralarında Türk vatandaşlarının da olduğu yolcular tek tek taramadan geçirilmişti.

Benzer bir olay bu kez Japonya’da yaşandı. Yokohama limanına demirleyen Diamond Princess adlı dev yolcu gemisi, içindeki 2666 yolcu ve 1045 mürettebatla birlikte karantina altına alındı.

Japonya’ya gelmeden önce Vietnam, Hong Kong ve Tayvan’a da uğrayan gemide, Hong Kong’da inen bir yolcuda corona virüsü tespit edildiği belirtildi. 20 Ocak’ta gemiye binen yolcunun 25 Ocak’ta ayrıldığı öğrenildi. Söz konusu gelişmenin ardından Yokohama’da demirleyen gemiye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Reuters’ın edindiği son bilgilere mürettebat ve yolculara tek tek tarama yapılırken, işlemlerin yüzde 70’inin tamamlandığı ifade ediliyor.