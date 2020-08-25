Son dakika… Corona virüsü testinde boş kağıt krizi

Almanya, risk bölgesi ilan edilen ülkelerden ve özellikle Türkiye'den test sonucu olmayanların gelmesini yasaklarken özellikle Türkiye’den gelenlerde corona virüsü testi pozitif çıkanların artmasıyla birlikte önlemleri artırdı…

Almanya, Türkiye'den dönenlerden test ücreti almayı, hapis cezası getirmeyi ve mecburi 14 günlük karantina uygulamasını gündemine aldı.

20 Temmuz – 16 Ağustos arası Türkiye'den gelenlerin 1134'ünde corona virüsü testi pozitif çıkınca dikkatler yine Türkiye üzerine yoğunlaştı. Elinde Türkiye'den “negatif test sonucu” olan bu kişilerin nasıl olup da Almanya'da pozitif sonuç elde ettikleri Alman yetkilileri şaşırttı. Olay bununla da bitmedi, test yaptıran ancak sonucu çıkmayan tatilcilerle gurbetçilerin de Türkiye'den bırakıldığı belirlendi.



Türkiye'de test yaptırmadan karayoluyla çıkışı deneyenler, Kapıkule'de durduruluyor ve Alman plakalı araçlarda bulunanların test yaptırmaması durumunda sınırdan bırakılmayacağı belirtiliyor.

Sınırda test yaptıran bir çok aile ise beklemeye başlıyor. Dönüş yoluna çıkan ailelerin bekleyişi ise 24 saat ile 48 saati bulabiliyor.

TEST SONUCU YOK, TEST YAPTIRDI İBARESİ VAR

Test sonucunu alamadığı için Almanya'da işine, okuluna geç kalanlar olurken, test merkezi önünde bekleyenlere boş belgeler verildi. İngilizce yazılı belgede, test sonucu yok ve sadece test yaptırıldığı belirtiliyor. Böylece, yolcular bu belge ile Almanya sınırına kadar geliyor.

Almanya sınırında yakalanmayanlar ve o zamana kadar sanal olarak test sonucunu almamış olanlar da, yeniden Almanya'da ücretsiz test yaptırıyor. Yakalananlar ise test merkezlerine gönderiliyor ve haklarında işlem başlatılıyor.

BİLDİRİM ŞARTI VE AĞIR CEZA

Testlerin suistimal edildiğini gören Almanya, ülkeye girince test yaptırmak isteyenlerden ücret alınmasını tartışması başladı. Değişiklik teklifleri kabul edilirse, risk bölgesi ilan edilen ülkelerden gelenler, mecburen test yaptıracak ve parasını kendi ödeyecek.

Yaptırmaz ve parasını ödemezse, 14 gün karantinada kalacak. Ayrıca Türkiye ve riskli bölgelerden gelenler ise dönüşlerinde mutlaka Sağlık Bakanlığı'na bildirimde bulunacak. Yapmayanlara 2000 Euro'ya kadar para cezası öngörülüyor. Ayrıca “Toplum sağlığını tehlikeye atmak”tan suç duyurusunda bulunulacak. Test yükümlülüğünü kasıtlı olarak yerine getirmeyenlerin cezası ise 25.000 Euro olarak belirlenmişti.