Son dakika… Corona virüsünde son durum: 1 Ağustos’ta rakamlar yükseldi

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan çok kısa bir süre içerisinde küresel bir pandemi halini alan ve milyonlarca insanı etkileyen corona virüsü salgını dur durak bilmeden hasta etmeye ve öldürmeye devam ediyor…

Resmi verilere göre dünya çapında corona virüsü vaka sayısı 18 milyonu geçerken Covid-19 sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 688 bin seviyesini geçti. Dünya çapında corona virüsü salgınını yenmeyi başarıp sağlığına kavuşanların sayısı 11.3 milyon olurken son 24 saat içerisinde dünyanın farklı bölgelerinden vakalar ile ilgili endişelendirici açıklamalar geldi.

TÜRKİYE’DE GÜNLÜK VAKA SAYISI 1000’E YAKLAŞTI

Corona virüsü ile ilgili güncel verileri dün akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kamuoyu ile paylaştı… Koca, son 24 saat içerisinde 44 bin 846 test yapıldığını ve toplam test sayısının da 4.845.669’a ulaştığını duyurdu.

Öte yandan son 24 saat içerisinde Türkiye’de 996 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Güncel verilere göre Türkiye’deki Covid-19 vaka sayısı 231.869’a çıktı. Türkiye, dünya üzerinde corona virüsü tespit edilen insan sayısında Bangladeş’in ardından 17’nci sırada yer aldı.

Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde 19 insanın da corona virüsü sebebiyle yaşamını yitirdiği açıklandı. Türkiye genelinde Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 5.710’a yükseldi.

Yapılan açıklamada son 24 saatte iyileşen hasta sayısının yeni hasta sayısının gerisinde kalması da dikkat çekti. Yapılan açıklamada son 24 saatte 981 hastanın sağlığına kavuştuğu ve salgının başladığı günden beri 215.516 insanın da iyileştiği belirtildi.

İLK KEZ 9.000 BANDINI GEÇTİLER

Corona virüsü salgınının en çok etkilediği Kuzey Amerika ülkelerinden biri haline gelen Meksika’da da artış devam ediyor… 400 binden vakanın görüldüğü Meksika’da son 24 saat içerisinde 9.556 insanda corona virüsü tespit edildi. Salgının başladığı günden beri ilk kez ülkedeki günlük vaka sayısı 9 bini geçerken, önceki gün kırılan 8.458 vaka rekoru da kırılmış oldu.

Meksika Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısının da 784 artarak 47.472’ye çıktığını açıkladı. Son dönemde vaka ve ölüm sayısının hızla arttığı Meksika, önceki gün “Covid-19’a bağlı ölüm sayısı” bazında Birleşik Krallık’ı geride bırakarak bu alanda en kötü performans sergileyen 3’üncü ülke konumuna ulaşmıştı.

AVRUPA’DA PANİK SÜRÜYOR

Dünya genelinde diğer ülkelere oranla normalleşme sürecine çok daha hızlı bir şekilde adapte olan Avrupa ülkelerinde ise vaka sayısının tekrar artışa geçmesi panik yarattı…

Avrupa’nın siyasi ve diplomatik kalbi olarak anılan Belçika’da corona virüsü vaka sayısının bir hafta içerisinde ikiye katlandığı açıklandı. Temmuz ayının son haftasında ortalama 448 insanda corona virüsü tespit edildiği duyuruldu.

EYLÜL ORTASINA KADAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELDİ

Corona virüsü salgınının başladığı günlerde sert ve sıkı önlemler alarak hastalığın yayılma hızını yavaşlatmayı başaran Avustralya’dan flaş bir hamle geldi… Özellikle Victoria eyaletinde vaka sayısının son haftalarda hızla yükselmesiyle birlikte yerel yönetim OHAL ilan etti. Victoria Eyaleti’nin Valisi Daniel Andrews, yeni yasaklar getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada Eylül ayının ortasına kadar yani yaklaşık 6 hafta boyunca sokağa çıkma yasağı getirildi.

Bu süreç boyunca her aileden sadece bir kişinin günde bir kere alışveriş yapmak için sokağa çıkmasına izin verilecek. Eyaletin başkenti konumundaki Melbourne’de yaşayanların evlerinden 5 kilometre uzağa gitmesine yasak getirildi.



EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN 5 ÜLKE

ABD- 4.7 milyon

Brezilya- 2.7 milyon

Hindistan- 1.7 milyon

Rusya- 845 bin

Güney Afrika- 503 bin

EN ÇOK ÖLÜMÜN KAYITLARA GEÇTİĞİ 5 ÜLKE

ABD- 157.898

Brezilya- 93.616

Meksika- 47.472

Birleşik Krallık- 46.193

Hindistan- 37.415