Son dakika… Corona’da korkulan oluyor! Ölü sayısı hızla artıyor, vakalar dehşet boyutlarda

Çin’de 27 Ocak itibarıyla virüsle enfekte olduğu tespit edilen hasta sayısı ise 4 bin 515 olarak açıklandı. Yetkililer dün bu rakamı 2 bin 835 olarak vermişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin dışında toplan 47 teyit edilmiş vaka olduğunu duyurdu. Son olarak Almanya’nın Bavyera eyaletinde virüsle enfekte olan bir hasta olduğu açıklandı. Almanya ile birlikte Avrupa’da toplam dört vaka bulunuyor. Çin dışında korona virüsü nedeniyle henüz bir ölüm gerçekleşmedi

Basına yansıyan haberlere göre ise virüsün yayıldığı ülkeler ve vaka sayısı şöyle:

Tayland – 8 vaka

ABD – 5 vaka

Avustralya – 5 vaka

Singapur – 5 vaka

Tayvan – 5 vaka

Malezya – 4 vaka

Güney Kore – 4 vaka

Japonya – 4 vaka

Fransa – 3 vaka

Vietnam – 2 vaka

Nepal – 1 vaka

Kanada – 1 vaka

Kamboçya – 1 vaka

Sri Lanka – 1 vaka

Almanya – 1 vaka

CORONA TÜRKİYE’DE GÖRÜLMEDİ

Türkiye’de İstanbul Büyükçekmece, Nevşehir ve İzmir’de corona virüsü alarmı verilmişti. Ancak yapılan tetkiklerde Çinli turistlerde ve bir Türk iş adamında corona virüsüne rastlanmadı.

İstanbul’daki vakada Büyükçekmece’den Maltepe’deki Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilen iki Çinli turist, memleketlerine gönderilmişti. Bu iki Çinli turistin virüsün ortaya çıktığı Wuhan’dan geldikleri açıklanmıştı.



CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ?

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor.

MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.

İLGİLİ HABER Salgın hastalık bölgesinde kan donduran görüntü: Büyük panik yaşanıyor

İLGİLİ HABER Durum giderek kötüleşiyor, ölü sayısı artıyor! Bölgeden korkunç fotoğraflar geliyor