Son dakika… Darbeci Hafter resmen izin verdi! Mısır ordusu Libya’ya girecek

Hafta başında Libya’daki darbeci güçlerin temsilcisi olan Hafter, Mısır ordusunu Libya’daki meşru güç olan Ulusal Mutabakat Hükümetine karşı savaşmaya çağırmıştı.

Çağrı üzerine Libya’nın doğusundaki kabilelerle bir araya gelen darbeci Sisi, Mısır askerlerinin Libya’ya gidebileceği mesajını verdi.

Sisi, “Mısır, Mısır ve Libya’nın ulusal güvenliğine doğrudan yönelen tehditlere karşı boş durmayacak” dedi.

Geçtiğimiz ay yine benzer bir açıklamada bulunan darbeci Sisi, ordusuna Libya’daki görevler için hazır olma çağrısında bulunmuştu.

HAFTER’E BAĞLI MECLİS MISIR ORDUSUNA İZİN VERDİ

Reuters’ın haberine göre, Libya’daki kabile liderleri Mısır ordusunun Libya’daki çatışmalara katılmasına izin verdi.

Mısırlı yetkililerin açıklamasına göre verilen iznin gerekçesi olarak ‘Libya’nın bütünlüğünü korumak’ gösterildi.

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