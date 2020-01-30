Son dakika… DSÖ, Corona virüsü için uluslararası acil durum ilan etti

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin’de başlayan ve hızla diğer ülkelere de yayılan Corona virüsü hakkında Cenevre’de basın toplantısı düzenledi.

Ghebreyesus tarafından yapılan açıklamada “Corona virüsü, Çin ile birlikte diğer ülkelere de yayıldığı için uluslararası halk sağlığı açısından acil durum ilan edildi” denildi. Acil durum ilanının Çin’e güvenilmediği anlamına gelmediğini belirten Ghebreyesus, sağlık sistemi zayıf ülkelerde virüsün yayılmasından endişe duyduklarını söyledi.

Açıklamanın devamında, Corona virüsünden dolayı uluslararası ticaret ve ulaşımın kısıtlanmaması gerektiği vurgulandı.

Hükümetlere tavsiye niteliğinde olan acil durum ilanının yasal bir dayanağı bulunmuyor.

170 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Corona virüsü nedeniyle bugüne kadar 170 kişi hayatını kaybetti, 7 binden fazla kişi ise çeşitli hastanelerde karantina altına alındı. Virüsün diğer ülkelerde tespit edilen vakaların sayısı ise 100’ü aştı.

İNGİLTERE’DEN CORONA KARARI

Birleşik Krallık Sağlık Danışmanı, ülkede Corona virüsünün risk oranının düşükten orta seviyeye çıkartıldığını duyurdu.

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