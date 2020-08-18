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Son dakika… DSÖ’den flaş corona virüsü aşısı hamlesi: Herkese çağrıda bulundular

Corona virüsü salgınında vaka sayısı 22 milyonu geçerken Dünya Sağlık Örgütü'nden flaş bir açıklama geldi. Dünya Sağlık Örgütü, bazı ülkelerin ilaç şirketleriyle Covid-19 aşısı için anlaştığına dikkat çekerek, "Aşı milliyetçiliğine son vermeliyiz" açıklamasını yaptı.

Sozcu.com.tr
13:50 -
Haberler Dünya
Son dakika… DSÖ’den flaş corona virüsü aşısı hamlesi: Herkese çağrıda bulundular

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü’nden flaş açıklamalar geldi… DSÖ’nün Genel Direktörü Tedros Adhanım Ghebreyesus, corona virüsü aşısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Düzenlediği sanal basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, “Stratejik ve küresel hareket etmek bütün ülkelerin yararına olacaktır. Herkes güvende ve sağlıklı olmadığı sürece kimsenin sağlığının garantisi yoktur” ifadesini kullandı.

Aralarında Türkiye’nin de olduğu DSÖ’ye üye ülkelere mektup gönderdiğini söyleyen Ghebreyesus, “Üye ülkelerden COVAX isimli çok uluslu aşı çalışmamıza dahil olmalarını istedim. Ülkeler kendi çıkarlarını diğer ülkelerin önüne koymamalı, bu durum pandemiyi daha da kötü bir hale getirir” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü’nde aralarında Türkiye’nin de olduğu 194 üye ülke bulunuyor.

Birleşmiş Milletler Corona Dünya Sağlık son dakika Türkiye
Son güncelleme: 13:57 18.08.2020
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