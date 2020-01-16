Son dakika… Dünya bu soruya yanıt arıyor: Putin’in hamlesi ne anlama geliyor?

Dünya kamuoyu, Rusya hükümetinin istifa kararını konuşuyor… Dün sürpriz bir kararla istifa eden Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev’in bu hamlesi uluslararası basının birinci gündem maddesi oldu. Daha önce Rusya Devlet Başkanı olarak görev yapan ve dönemin başbakanı Putin’le 2012’de görev değişimi yapan Medvedev’in istifası sonrasında birçok spekülasyon ortaya atıldı.

Rusya’da 1990’ların başından beri değişmeyen siyasi düzeni değiştirmesi beklenen hamle ile birlikte Putin’in görev süresini artırması bekleniyor. Kamuoyuna yaptığı açıklamada bu değişikliklerin demokrasiyi kuvvetlendireceğini söyleyen Putin’in 2024’teki görev süresi sonrasında da koltuğa oturmaya devam edeceğini yazan New York Times, “Başbakanlıktan istifa eden Medvedev, Güvenlik Konseyi’nin Başkan Yardımcısı olarak görev alacak. Bu kurum çok önemli ama buranın başında da Putin olduğu için çok hareket alanı yok” yorumunu yaptı.

Komsomolskaya Pravda gazetesinin Kremlin muhabiri olarak çalışan Rus gazeteci Dmitri Smirnov, “Bunlar neden tek günde oldu? Cevabı şu: Kremlin’in tarihi iyi bildiğini gösteriyor. Devrim hızlı olmalı, yukarıdan gelen bir devrim olsa da” dedi.

ÇEHOV’UN DİZELERİNİ OKUMUŞTU

Dün kamuoyuna açıklama yapan Putin, parlamentonun başbakan, devlet konseyinin gücünü artıracağını söylemişti. New York Times, 54 yaşındaki Medvedev’in yeni yıl konuşmasında melankolik ifadeler kullandığını söylerken Rus yazar Anton Çehov’un, “Yeni yılla birlikte, ölüme yaklaştığımızı, kel noktamızın daha genişlediğini ve kırışıklığın da daha derinleştiğini unutmamak gerek” dizelerini okuduğunu hatırlattı.

Dün istifa kararını açıklama yapan Medvedev, “Bu değişiklikler anayasadaki güçler dengesini oluşturmak içindir” demişti.

Çok okunan dergilerden Time, “Kansız devrim. Putin’in yıllar boyunca liderlik yapmasının önünü açan Rusya’nın anayasasını yeniden yazma planı” başlığını kullandı.

MEDVEDEV’İN YERİNE TEKNOKRAT

Medvedev’in yerine gelecek isim ise belli oldu… Rusya’nın vergi dairesinin başkanı Mikhail Mişustin’in Medvedev’den koltuğu devralacağı açıklandı. Siyasi bir kariyeri olmayan Mişustin’in, “teknokrat yer tutucu” olarak görev alacağı belirtildi.

2010 yılından beri Federal Vergi Dairesi’nin başkanı olarak görev yapan Mişustin hakkında açıklama yapan uzmanlar, “Mişustin sadece yer dolduracak. Onun hiçbir siyasi deneyimi yok ve Putin’in yakın çevresinden biri değil” açıklamasını yaptı.